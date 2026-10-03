Poważny wypadek na trasie S8 w Trojanach. Ciężarówka zablokowała jezdnię

Sytuacja miała miejsce w sobotę na krótko przed godziną 13 na pasach prowadzących w stronę Podlasia. Z powodu incydentu ruch na odcinku w stronę Białegostoku został całkowicie wstrzymany, co pokrzyżowało plany kierowców korzystających z tej popularnej trasy.

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Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że do wypadku doprowadziło uszkodzenie koła. Prowadzący tira nagle stracił kontrolę nad swoim zestawem, w wyniku czego maszyna z ogromnym impetem uderzyła w bariery ochronne, po czym przewróciła się w poprzek drogi. Konstrukcja szoferki uległa znacznemu zgnieceniu po oparciu się o elementy infrastruktury, a dodatkowo zniszczeniu uległ pobliski słup oświetleniowy.

Sytuacja wyglądała groźnie, jednak szofer nie odniósł żadnych obrażeń. Mężczyzna zdołał wydostać się z wraku o własnych siłach, zanim ratownicy dotarli pod wskazany adres. Mundurowi sprawdzili jego stan i potwierdzili, że prowadzący pojazd był w stu procentach trzeźwy, a także dysponował odpowiednimi dokumentami do kierowania takim sprzętem.

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Incydent wywołał natychmiastowe załamanie przepustowości na popularnej drodze ekspresowej. Jezdnia prowadząca w stronę Wyszkowa oraz stolicy Podlasia została całkowicie wyłączona z ruchu przez zniszczony pojazd, co spowodowało utworzenie się ogromnego zatoru. Kłopoty nie ominęły również osób zmierzających do stolicy, ponieważ dla tego kierunku zablokowano jeden z dostępnych pasów.

Akcję ratunkową i porządkową prowadzą obecnie trzy jednostki straży pożarnej. Zespoły te skupiają się na zabezpieczeniu uszkodzonego tira, by odpowiednie służby mogły bezpiecznie usunąć wrak z trasy.

Drogowcy podjęli decyzję o zorganizowaniu alternatywnej trasy, która ułatwi rozładowanie ogromnego zatoru. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca, aby na wysokości węzła Wola Rasztowska zjechać na trasę wojewódzką numer 636. Podróżując tym objazdem, zmotoryzowani dotrą do węzła Trojany, gdzie zyskają możliwość ponownego wjechania na drogę ekspresową S8.