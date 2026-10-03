Zabiła męża i uniknie więzienia. Prokuratura podjęła ostateczną decyzję w sprawie zbrodni w Mrozach

Zaskakujący zwrot akcji w sprawie brutalnego morderstwa Dariusza P. Jego żona, Elżbieta, nie odpowie karnie za ten czyn, mimo że sama przyznała się do winy. Pod koniec września 2026 roku śledczy z Mińska Mazowieckiego oficjalnie wnieśli o umorzenie postępowania. Decydujące w tej kwestii okazały się badania psychiatryczne, które wykazały całkowity brak poczytalności podejrzanej w momencie ataku.

Zebrane dowody wyraźnie wskazywały na udział Elżbiety P. w śmierci męża. Kobieta aż trzy razy potwierdzała swoją winę, jednak odmawiała podania jakichkolwiek szczegółów. Brak chęci do współpracy ze strony zatrzymanej wzbudził podejrzenia prokuratury, co doprowadziło do skierowania jej na specjalistyczne badania psychiatryczne. Zmieniło to całkowicie losy tego śledztwa.

Tragedia w Mrozach. Nie żyje znany biznesmen

Zbrodnia, która zszokowała mieszkańców Mrozów, miała miejsce na początku grudnia 2025 roku. To właśnie wtedy ujawniono zwłoki 51-letniego Dariusza P., lokalnego przedsiębiorcy prowadzącego stację paliw. Mężczyzna zginął od rozległych obrażeń głowy. Dzień później oficjalne zarzuty morderstwa przedstawiono jego żonie.

Po dokładnych badaniach w placówce zamkniętej, eksperci z dziedziny psychologii i psychiatrii nie mieli wątpliwości. Zdiagnozowano u kobiety poważne zaburzenia psychiczne, które sprawiły, że nie była ona w stanie racjonalnie ocenić swojego zachowania w chwili ataku. Taka diagnoza oznacza, że według polskich przepisów, kobieta jest niewinna, a sprawę należało umorzyć.

Decyzja prokuratury ws. Elżbiety P.

Brak procesu karnego nie oznacza jednak, że oskarżona będzie mogła cieszyć się wolnością. Specjaliści zwrócili uwagę na istotne zagrożenie ze strony Elżbiety P. Jej obecny stan psychiczny rodzi ogromne ryzyko popełnienia kolejnego przestępstwa w przyszłości.

W związku z tym prokuratura zwróciła się do siedleckiego Sądu Okręgowego z wnioskiem o zastosowanie specjalnych środków izolacyjnych. Śledczy domagają się umieszczenia kobiety w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ostateczny głos w tej sprawie będzie należał do sądu.