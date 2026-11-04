Wielka metamorfoza Placu Trzech Krzyży dobiegła końca. Z centrum Warszawy zniknął znany parking

Tysiące metrów kwadratowych zieleni zamiast betonu

Finałem prac na Placu Trzech Krzyży było rozpłytowanie drugiej części parkingu zlokalizowanego przy budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W miejscu dawnego asfaltu pojawiły się nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury. W tym tygodniu wzdłuż odnowionej przestrzeni ustawiono wygodne ławeczki, a tydzień wcześniej istniejący szpaler drzew uzupełniła kolejna lipa.

Oprócz niej w tej strefie posadzono krzewy soliterowe, takie jak wiśnie, derenie i magnolie, a także hortensje, byliny oraz rośliny cebulowe. Łącznie w ramach całej inwestycji na placu pojawiły się:

39 nowych drzew (m.in. lipy, głogi, grusze i magnolie),

(m.in. lipy, głogi, grusze i magnolie), około 4500 m2 nowych terenów zielonych ,

, nowe trawniki, żywopłoty z irgi oraz bogate rabaty kwiatowe.

Wygodniejsze przesiadki i większe bezpieczeństwo

Przemiana Placu Trzech Krzyży objęła nie tylko wprowadzenie roślinności, ale również przebudowę infrastruktury drogowej i pieszej, którą rozpoczęto w 2023 roku. Najważniejszym celem zmian była poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich uczestników ruchu.

W ramach inwestycji zrealizowano kluczowe usprawnienia:

wymieniono nawierzchnię jezdni oraz chodników,

zlikwidowano tzw. teleport rowerowy,

wyznaczono przejście dla pieszych w centralnej części placu, które zyskało sygnalizację świetlną oraz azyle ,

, skonsolidowano przystanki autobusowe po wschodniej stronie, tworząc jeden wspólny punkt przesiadkowy dla linii jadących w kierunku Nowego Światu i ulicy Książęcej.

Etapowa metamorfoza centrum miasta

Prace nad zazielenianiem tej części stolicy przebiegały stopniowo. W pierwszym etapie posadzono 28 dużych drzew, w tym szpaler siedmiu lip przed skrętem w ulicę Książęcą oraz zieleń na trójkątnej działce u zbiegu ulic Żurawiej i Brackiej.

Z kolei w 2025 roku prace przeniosły się bezpośrednio w sąsiedztwo Ministerstwa Rozwoju i Technologii, gdzie rozbiórce poddano pierwszą połowę obszernym parkingu. Wówczas posadzono tam 10 lip oraz magnolie przy fasadzie budynku. Działania na Placu Trzech Krzyży wpisują się w szerszy plan zmian w Śródmieściu, gdzie naturalna zieleń zastępuje miejskie wyspy ciepła, jak ma to miejsce również w przebudowywanym kwartale Złota, Zgoda, Jasna i Sienkiewicza.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe