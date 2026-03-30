Nowe oblicze prawobrzeżnej Warszawy: remonty, zieleń i kultura

Celem rewitalizacji jest wyrównywanie poziomu życia wszystkich mieszkańców stolicy, ze szczególnym uwzględnieniem Pragi. Jak podkreśla Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy, proces ten obejmuje nie tylko poprawę warunków mieszkaniowych, ale także stworzenie oferty spędzania wolnego czasu i aktywizację mieszkańców.

Program rewitalizacji, realizowany pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030”, obejmuje obszar ponad 2 tys. hektarów, zamieszkały przez blisko 156 tys. osób. Działania koncentrują się na trzech głównych filarach:

Modernizacja i budowa mieszkań: Obecnie planowane jest powstanie blisko 780 nowych mieszkań komunalnych i TBS, z czego część już została oddana do użytku (m.in. 72 mieszkania komunalne przy ul. Stolarskiej 6 i 186 mieszkań TBS przy ul. Markowskiej) - dobiega końca budowa domu przy ul. Jagiellońskiej z 207 mieszkaniami TBS. Ponadto wiele zabytkowych kamienic przechodzi kompleksowe remonty pod okiem Stołecznego Konserwatora Zabytków, zyskując nowe instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody i windy.

Zmiany w przestrzeni miejskiej : Przewidziano przebudowę ulic, tworzenie parków i zieleńców, a także miejsc do uprawiania sportu i rekreacji - na liście są takie lokalizacje jak: Plac Hallera, Dąbrowszczaków, Plac przed Kinem Praha, ulice Floriańska, Gocławska, Terespolska, Kamionkowska, Chyrowska, czy Gościeradowska . Obecnie trwa remont Okrzei i Środkowej, które powinny być gotowe do użytku jeszcze w tym roku. Szczególny nacisk kładziony jest na zieloną odnowę, z planami stworzenia Parku Naturalnego Golędzinów, który na obszarze blisko 65 hektarów zachowa dziki charakter nadwiślańskiej przyrody.

Działania społeczno-kulturalne: Powstaną nowe biblioteki i domy kultury, takie jak już istniejące Arthouse Kołowa na Targówku Mieszkaniowym czy Centrum Kultury i Aktywności przy Siarczanej, które oferują szeroki wachlarz zajęć dla wszystkich grup wiekowych, od dzieci po seniorów.

Inwestycje w dziedzictwo i przyszłość

W ramach programu rewitalizacji szczególną uwagę poświęca się renowacji praskich drewniaków, unikatowych budynków z XIX wieku, które są świadectwem historii tej części Warszawy. Trwa renowacja drewnianej oficyny Burkego przy ulicy Kawęczyńskiej 26, która odzyskuje swój dawny blask dzięki pieczołowitym pracom konserwatorskim.

Kluczowym elementem projektu jest również modernizacja budynków Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Kompleks, który w przeszłości pełnił funkcję Carskiego Instytutu Weterynarii, zostanie przekształcony w nowoczesne centrum muzyczne z największą salą koncertową w Polsce, planowaną na 2030 rok. Będzie to miejsce nie tylko prezentacji sztuki, ale także spędzania czasu wolnego, z przestrzeniami edukacyjnymi, kawiarnią, restauracją i ogrodem.

