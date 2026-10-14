Wielkie zmiany na Długosza. Ulica zostanie całkowicie zamknięta na dwie doby

Na warszawskiej Woli szykują się poważne zmiany w ruchu drogowym, a ważna ulica będzie nieprzejezdna przez kilkadziesiąt godzin.

Ulica Długosza zostanie zamknięta od środowego wieczoru aż do piątku w nocy z powodu konieczności położenia nowego asfaltu.

Warto zapoznać się z zaplanowanymi objazdami, aby uniknąć problemów w podróży i uchronić swój samochód przed odholowaniem.

Szybki remont ulicy Długosza na Woli

Drogowcy planują duże zmiany na ulicy Długosza. Od środy, 14 października od godziny 22:00, droga ta zostanie całkowicie zamknięta z powodu wymiany asfaltu. Cały proces ma być bardzo szybki i potrwać jedynie 48 godzin. Zakończenie prac i oddanie nowego asfaltu do użytku zaplanowano na piątek, 16 października o 23:45. Dla okolicznych mieszkańców i kierowców będzie to wymagało cierpliwości i dostosowania się do nowej sytuacji.

Gdzie dokładnie pojawią się utrudnienia?

Zamknięty zostanie cały odcinek ulicy Długosza, zaczynając od skrzyżowania z ulicą Młynarską, a kończąc na ulicy Tyszkiewicza. Jest to ważna ulica, z której każdego dnia korzysta mnóstwo kierowców. Co ważne, zablokowany zostanie także wyjazd z ulic Szlenkierów i Leonarda na Długosza, a także z drogi wewnętrznej między budynkami przy Długosza 19 i 21. Osoby korzystające z tych dróg na co dzień, będą musiały poszukać innych tras.

Wyznaczone objazdy dla kierowców

W celu zmniejszenia utrudnień w ruchu drogowym, przygotowano specjalne objazdy. Podstawową trasą zastępczą będzie ulica Żytnia. Możliwe będzie również poruszanie się ulicami Szlenkierów oraz Leonarda. Warto jednak wiedzieć, że organizacja ruchu na tej drugiej ulegnie zmianie. Na ulicy Leonarda zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, podczas gdy zazwyczaj jest to droga jednokierunkowa. Ma to pomóc w rozładowaniu korków. Należy zachować ostrożność i uważnie patrzeć na znaki drogowe.

Zakaz parkowania i zmiany dla pieszych na Długosza

Wszyscy, którzy zostawiają swoje samochody na ulicy Długosza, muszą się pospieszyć. Na całej długości drogi zostanie wprowadzony bezwzględny zakaz parkowania. Auta, które nie znikną z miejsc parkingowych, zostaną odholowane, a właściciele poniosą koszty tej operacji. Ostrzeżenie jest wyraźne, dlatego nie warto narażać się na mandat. Jeśli chodzi o pieszych, planuje się pozostawienie otwartych przejść przy ulicach Młynarskiej i Tyszkiewicza. Gdyby jednak zaszła potrzeba ich zamknięcia ze względu na prace drogowe, ruch pieszy zostanie skierowany na przejścia znajdujące się na drugim końcu ulicy. Ważne jest, aby stosować się do tymczasowych znaków i poleceń wydawanych przez służby.

Szybki remont i położenie nowej nawierzchni to pozytywna informacja dla kierowców, chociaż wymaga wyrozumiałości w nadchodzących dniach.

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Sonda Jak Warszawa radzi sobie z ruchem samochodowym? Dobrze, to kierowcy nie myślą. Nie radzi, to absolutna porażka! Nie mam zdania/To zależy gdzie.