„Wiem, że babcia zmartwychwstanie”. Wzruszające wyznanie 16-latki na chrzcie wyznawców Świadków Jehowy

Sobota była drugim dniem kongresów Świadków Jehowy w Polsce. Najważniejszym punktem programu okazał się chrzest nowych wyznawców. W Warszawie, gdzie odbywa się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, ochrzciło się 139 osób.

W całym kraju kongresy odbywają się jednocześnie w dziewięciu miastach. Łącznie bierze w nich udział ponad 125 tysięcy osób. Warszawskie wydarzenie ma międzynarodowy charakter. Do stolicy przyjechało blisko 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów.

− Chrzest to najważniejsza decyzja w życiu każdego Świadka Jehowy − mówi Łukasz Post, rzecznik Świadków Jehowy w Polsce. − To publiczne wyrażenie swojej wiary i potwierdzenie osobistego oddania się Bogu. Każdego roku ten moment wywołuje wiele wzruszeń nie tylko wśród osób przyjmujących chrzest, ale również ich rodzin i przyjaciół − dodaje.

Wśród ochrzczonych była 16-letnia Ania z Warszawy. Opowiedziała, dlaczego zdecydowała się zostać Świadkiem Jehowy.

− Znałam zasady biblijne, których nauczyli mnie moi rodzice, ale nie kierowałam się nimi. Bałam się, że jak będę Świadkiem Jehowy, to moje życie będzie nudne. Teraz widzę, że się myliłam, bo mam prawdziwych przyjaciół, fajne, ciekawe życie, które podoba się Bogu. Bardzo bym chciała, żeby dzisiaj była tu ze mną moja kochana babcia, ale niestety zmarła. Wiem, że w przyszłości zmartwychwstanie i wtedy jej o tym opowiem − mówiła.

Chrzest przyjęła także 65-letnia Maria, emerytka z Terespola. Jak mówi, pierwszy raz zetknęła się ze Świadkami Jehowy 40 lat temu. − Pierwszy kontakt ze Świadkami Jehowy miałam 40 lat temu. Polubiłam ich. Podobały mi się ich wartości, chodziłam z nimi na spotkania i to wszystko. Ale dwa lata temu poznałam pewną młodą dziewczynę. Dzięki niej znowu zaczęłam czytać Biblię i znalazłam odpowiedzi na moje pytania, na przykład: dlaczego na świecie jest tyle zła. I czekam na lepszą przyszłość − tłumaczyła.

Warszawa jest jednym z 19 miast na świecie, które w tym roku goszczą Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy. Zagraniczni delegaci od kilku dni zwiedzają stolicę, odwiedzają muzea, poznają lokalne atrakcje i spotykają się z polskimi współwyznawcami. Takie same kongresy odbywają się także we Wrocławiu, Chorzowie, Gdańsku/Sopocie, Szczecinie, Poznaniu, Lublinie, Olsztynie i Koszalinie.

W niedzielę (5 lipca) uczestnicy wezmą udział w ostatnim dniu programu. Jednym z głównych punktów będzie wykład publiczny „Czy znalazłeś skarb?”, poświęcony nadziei i szczęściu mimo problemów współczesnego świata. Wstęp na wszystkie kongresy jest bezpłatny. Organizatorzy podkreślają, że podczas wydarzeń nie są prowadzone żadne zbiórki.

Świadkowie Jehowy działają w 239 krajach. Na świecie jest ponad 9 milionów wyznawców należących do przeszło 118 tysięcy zborów. W Polsce ich działalność rozpoczęła się w 1891 roku. Obecnie liczą ponad 114 tysięcy wyznawców i są trzecią co do wielkości grupą wyznaniową w kraju.

48