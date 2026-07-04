Tysiące mieszkańców pod Warszawą bez ciepłej wody. Zaczęły się poważne utrudnienia

Przerwa w dostawach ciepłej wody w Pruszkowie i Piastowie

Spółka Orlen Termika przekazała ważny komunikat o wstrzymaniu dostaw ciepła dla odbiorców z Pruszkowa oraz Piastowa. Przerwa rozpoczęła się w sobotę (4 lipca) o godzinie 14:00, a powrót do normalnego funkcjonowania zaplanowano na czwartek (9 lipca) o godzinie 6:00 rano. Jak wyjaśniono, brak podgrzanej wody w kranach jest efektem niezbędnych prac modernizacyjnych i remontowych, które są właśnie realizowane na terenie Elektrociepłowni Pruszków oraz w samej infrastrukturze sieci ciepłowniczej.

Komunikat Orlen Termiki dotyczący remontu i zakres prac

W oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej, przedsiębiorstwo energetyczne potwierdziło szczegóły całej operacji. W opublikowanym oświadczeniu czytamy: „Informujemy, że w związku z planowanymi pracami remontowymi w Elektrociepłowni Pruszków i sieci ciepłowniczej w dniach od 4 lipca (sobota) godz. 14.00 do 9 lipca (czwartek) godz. 6.00 nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej, w tym ciepłej wody użytkowej. Za powstałe w związku z tym niedogodności przepraszamy”. Przejściowe problemy z dostępem do usług energetycznych obejmą swoim zasięgiem niemal 90 tysięcy mieszkańców żyjących na wspomnianym terenie.

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