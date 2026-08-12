Woda w Lesznowoli-Polu nie nadaje się do spożycia. Pełna treść komunikatu

Dlaczego woda w Lesznowoli-Polu nie nadaje się tymczasowo do spożycia?

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie wydała ostrzeżenie dotyczące wody z wodociągu Lesznowola-Pole. Woda ta została uznana za nieprzydatną do spożycia przez ludzi. Decyzja ta zapadła po przeprowadzeniu badania próbki wody, które wykazało obecność bakterii grupy coli w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

Jakie są konsekwencje zanieczyszczenia?

Zanieczyszczona woda nie może być używana do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw czy naczyń kuchennych. Nie nadaje się również do kąpieli, mycia zębów ani przemywania otwartych ran. Jedynym bezpiecznym zastosowaniem tej wody jest spłukiwanie toalet.

Jakie działania są podejmowane?

Sanepid informuje, że podjęto działania mające na celu przywrócenie jakości wody. W związku z użyciem preparatów dezynfekcyjnych, mieszkańcy miejscowości takich jak Podolszyn, Lesznowola, Janczewice i Nowa Wola mogą odczuwać nieprzyjemne zapachy. Trwają intensywne prace nad poprawą sytuacji.

Poniżej pełna treść komunikatu:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie na podstawie sprawozdania cząstkowego z dnia 11.08.2026 r. z badania próbki wody pobranej w dniu 06.08.2026 r. w

ramach kontroli wewnętrznej wodociągów stwierdził, że woda z wodociągu publicznego Lesznowola Pole nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru liczby bakterii grupy coli w ilości >80 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml) w stacji uzdatniania wody Lesznowola Pole.

Woda z ww. wodociągu jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi. Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków.

2. Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.

3. Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń

kuchennych.

4. Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.

5. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748). W związku z koniecznością prowadzenia działań naprawczych w obrębie wodociągu w tym stosowanie preparatu dezynfekcyjnego może wystąpić uciążliwość zapachowa dla konsumentów. Dotyczy miejscowości: Podolszyn, Lesznowola, Janczewice, Nowa Wola.

Źródło PAP.