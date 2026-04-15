Wojskowa Akademia Techniczna otwiera nowoczesny budynek. To inwestycja w bezpieczeństwo polskiego nieba

Nowy budynek Instytutu Radioelektroniki WAT. Dlaczego nowoczesne technologie są kluczowe dla wojska?

W Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) uroczyście otwarto nowy budynek, który ma stać się sercem polskiej radioelektroniki wojskowej. W obiekcie znalazły się specjalistyczne miejsca do nauki, w tym laboratoria zajmujące się mikrofalami oraz walką elektroniczną. Decyzja o rozbudowie uczelni nie jest przypadkowa – doświadczenia z wojny na Ukrainie oraz konfliktów na Bliskim Wschodzie pokazują, że dzisiaj bitwy wygrywa się nie tylko karabinami, ale przede wszystkim technologią, która pozwala wykryć i zneutralizować przeciwnika, zanim ten zdąży zaatakować.

Po co inwestycja w walkę radioelektroniczną, wyobrazowanie, rozpoznanie we wszystko, co się wiąże z systemami dronowymi, z falami, mikrofalami, z zakłóceniami właśnie poruszania się dronów, bo Ukraina pokazała, Bliski Wschód pokazuje, jak bardzo zmieniło się pole walki. Dzisiaj bez dronów, bez systemów radiolokacji, rozpoznania nie możemy w ogóle myśleć o oddziaływaniu na współczesnym polu walki. Po to jest inwestycja w to miejsce, w Instytut Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki w Wojskowej Akademii Technicznej. Po to inwestujemy w sale dydaktyczne, w laboratoria – powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef resortu obrony zaznaczył, że Polska chce nie tylko korzystać z tych rozwiązań na własne potrzeby, ale też eksportować nowoczesne systemy radiolokacyjne do krajów sojuszniczych. Już teraz zainteresowanie polską myślą techniczną wykazuje m.in. Turcja, która przygląda się naszym radarom i systemom obrazowania terenu.

Radary i walka radioelektroniczna w Wojskowej Akademii Technicznej. Czym zajmują się studenci i naukowcy?

Nowy gmach to nie tylko ściany, ale przede wszystkim zaawansowany sprzęt. W środku znajduje się duża aula na 140 osób oraz sześć specjalistycznych sal laboratoryjnych. To tutaj naukowcy z WAT pracują nad projektami, które już teraz trafiają do polskiego wojska. Jednym z najważniejszych osiągnięć jest radar SAJNA, służący do kierowania ogniem, oraz radar dalekiego zasięgu P-18PL. Obecnie trwają intensywne prace nad systemami pasywnej lokacji, które pozwalają wykrywać wrogie obiekty bez wysyłania własnych sygnałów, co czyni taki system niemal niewidocznym dla przeciwnika.

Skala ta wyraźnie pokazuje, że istotną rolę odgrywają technologie elektroniczne, komunikacyjne i radarowe we współczesnych siłach zbrojnych – zaznaczał płk Jan Kellner, dziekan Wydziału Elektroniki WAT.

Współczesne pole bitwy opiera się na dronach i maszynach autonomicznych, które do poprawnego działania potrzebują bezpiecznej łączności. Generał Przemysław Wahulak, rektor uczelni, podkreśla, że kluczowe jest stworzenie kanałów komunikacji odpornych na zagłuszanie. Nowe laboratoria mają pozwolić na badanie właśnie takich rozwiązań, aby polscy żołnierze mogli skutecznie operować nawet wtedy, gdy przeciwnik próbuje zablokować sygnały nawigacyjne lub radiowe.

Ogromne pieniądze na inwestycje w WAT. Ile polska armia wydaje na kształcenie oficerów?

Inwestycja w nowy budynek to tylko część większego planu rozwoju wojskowej uczelni. Studenci, którzy na co dzień uczą się na Wydziale Elektroniki, przyznają, że nowoczesne zaplecze jest im niezbędne do nauki zawodu. Dzięki pracy na sprzęcie, który faktycznie jest wykorzystywany w jednostkach wojskowych, przyszli oficerowie są lepiej przygotowani do dbania o bezpieczeństwo kraju i obsługi skomplikowanych systemów obronnych.

Nowy budynek na pewno da nam nowe możliwości związane z przygotowaniem się do pełnienia przyszłych stanowisk w danych jednostkach. [...] Nowoczesne laboratoria pozwalają na rozwijanie i kształcenie się w tym kierunku i w przyszłości spełnienie wszystkich wymagań stanowiska, które będziemy obejmować. Bezpieczeństwo Polski to jest tak naprawdę najważniejsze i obrona i ewentualne wykrywanie obiektów w rejonie Polski jest tak naprawdę bardzo ważne, tym bardziej w ostatnich czasach – mówił Bartosz Stożomski, student czwartego roku i plutonowy podchorąży.

Rozwój infrastruktury dydaktycznej i badawczej idzie w parze z dużymi nakładami finansowymi. Tylko w 2026 roku Wojskowa Akademia Techniczna planuje wydać na różnego rodzaju inwestycje aż 910 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na dalszą modernizację bazy naukowej, co ma zapewnić polskiej armii stały dopływ wysoko wykwalifikowanych inżynierów i dostęp do najnowszych technologii obronnych.

