WOŚP 2026. Znamy oficjalny wynik 34. Finału. Kwota robi wrażenie

Wydarzenie miało miejsce 25 stycznia 2026 roku. Inicjatywie przyświecało hasło „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”, a zgromadzone środki przeznaczono na rozpoznawanie i terapię schorzeń układu trawiennego u najmłodszych.

W poniedziałek 30 marca zaprezentowano ostateczny rezultat 34. Finału WOŚP. Jurek Owsiak poinformował o końcowej kwocie tegorocznej akcji. Po wielu tygodniach podliczania datków, przelewów i licytacji, ogłoszono finalną sumę zebraną podczas tego wydarzenia.

Wynik WOŚP 2026. Jaką kwotę zgromadzono?

Jak przekazał Jurek Owsiak, wynik WOŚP 2026 wynosi dokładnie:

263 477 929, 83 zł

To oznacza, że 34. edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znowu okazała się gigantycznym triumfem pod względem finansowym. Z drugiej strony, jest to nieco niższa suma niż ta, którą udało się zebrać w poprzednim roku.

Suma zebrana podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2026

Na ostateczny rezultat tegorocznego finału składają się:

datki wrzucane do puszek kwestujących

licytacje w internecie

wpłaty od osób prywatnych i firm

imprezy poboczne organizowane w Polsce i na świecie

Dzięki tym wszystkim działaniom, kwota zebrana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 2026 jest rezultatem mobilizacji milionów ludzi.

Jak wypadają wyniki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na przestrzeni lat?

Każdego roku fundacja bije rekordy lub jest bardzo blisko ich przekroczenia. Tegoroczny wynik to dowód na to, że chęć pomocy nie maleje, a obywatele Polski z entuzjazmem dorzucają się do celu zbiórki.

33. Finał WOŚP (2025): 289 068 047,77 PLN

32. Finał WOŚP (2024): 281 879 118,07 PLN

31. Finał WOŚP (2023): 243 259 387,25 zł

Zestawiając rezultaty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z wcześniejszych edycji, widać, że trend wysokich wpłat utrzymuje się na stabilnym poziomie.

WOŚP 2026 – zaangażowanie wolontariuszy i ofiarodawców

W inicjatywę włączyły się tysiące osób kwestujących w kraju i poza nim. To właśnie ich zaangażowanie oraz szczodrość wpłacających sprawiły, że suma zebrana w ramach WOŚP 2026 osiągnęła poziom liczony w setkach milionów złotych.