Wspiął się na najwyższy budynek w Polsce. Na szczycie czekała na niego policja

Akcja służb na Varso Tower

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który znajdował się na elewacji Varso Tower w centrum Warszawy. Na miejsce skierowano policjantów oraz strażaków.

Jak przekazała „Super Expressowi” nadkom. Marta Sulowska, interwencja zakończyła się zatrzymaniem wspinacza.

− W sprawie otrzymaliśmy zgłoszenie, że mężczyzna wtargnął na budynek. Został zatrzymany. Usłyszał zarzut z art. 193 dotyczący naruszenia miru domowego − powiedziała rzeczniczka.

Marcin Banot wspiął się na Varso Tower

Choć policja nie ujawnia tożsamości zatrzymanego, wiele wskazuje na to, że był nim Marcin Banot. Krótko po zakończeniu akcji mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że bezpiecznie zakończył wspinaczkę.

− Wspinaczka na południowej ścianie Varso Tower zakończona sukcesem. Zadanie wykonane mimo tego, że nie miałem dostępu do ściany, aby ją przygotować do wspinaczki, jednak podjąłem próbę i ruszyłem na żywca w nieznane. Tym czynem pobiłem swój osobisty rekord we wspinaczce na budynek. To była moja najbardziej zawiła i naszpikowana problemami wspinaczka. Osiągnięcie szczytu − 310 metrów łącznie z iglicą − zajęło mi dwie godziny − napisał.

Wcześniejsze wyczyny Marcina Banota

Marcin Banot od lat jest znany z ekstremalnych wspinaczek na wysokie obiekty w Polsce i za granicą. W 2021 roku wspiął się na siedzibę telewizji Polsat przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie. W ubiegłym roku zdobył również dawny hotel Marriott, obecnie działający jako Warsaw Presidential Hotel. Na swoim koncie ma także wejścia na charakterystyczne budynki w wielu europejskich miastach.

Teraz sprawą zajmują się policjanci.

6