Wspiął się na najwyższy budynek w Polsce. Na szczycie czekała na niego policja

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-06-23 9:47

Spektakularna akcja w centrum Warszawy. W niedzielny poranek (21 czerwca) służby zostały wezwane do najwyższego budynku w Polsce. Jak wynikało ze zgłoszenia, ktoś próbował wspiąć się na Varso Tower. Po zakończeniu akcji 37-latek został zatrzymany. Wszystko wskazuje na to, że był to znany z podobnych wyczynów Marcin Banot.

Marcin Banot, uśmiechnięty w białej koszulce z polskimi symbolami, na tle Varso Tower i jego używane buty wspinaczkowe z napisem Varso Tower. O jego wyczynach przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: bnt/ Instagram

Akcja służb na Varso Tower

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Służby otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który znajdował się na elewacji Varso Tower w centrum Warszawy. Na miejsce skierowano policjantów oraz strażaków.

Jak przekazała „Super Expressowi” nadkom. Marta Sulowska, interwencja zakończyła się zatrzymaniem wspinacza.

W sprawie otrzymaliśmy zgłoszenie, że mężczyzna wtargnął na budynek. Został zatrzymany. Usłyszał zarzut z art. 193 dotyczący naruszenia miru domowego − powiedziała rzeczniczka.

Marcin Banot wspiął się na Varso Tower

Choć policja nie ujawnia tożsamości zatrzymanego, wiele wskazuje na to, że był nim Marcin Banot. Krótko po zakończeniu akcji mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że bezpiecznie zakończył wspinaczkę.

Wspinaczka na południowej ścianie Varso Tower zakończona sukcesem. Zadanie wykonane mimo tego, że nie miałem dostępu do ściany, aby ją przygotować do wspinaczki, jednak podjąłem próbę i ruszyłem na żywca w nieznane. Tym czynem pobiłem swój osobisty rekord we wspinaczce na budynek. To była moja najbardziej zawiła i naszpikowana problemami wspinaczka. Osiągnięcie szczytu − 310 metrów łącznie z iglicą − zajęło mi dwie godziny − napisał.

Wcześniejsze wyczyny Marcina Banota

Marcin Banot od lat jest znany z ekstremalnych wspinaczek na wysokie obiekty w Polsce i za granicą. W 2021 roku wspiął się na siedzibę telewizji Polsat przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie. W ubiegłym roku zdobył również dawny hotel Marriott, obecnie działający jako Warsaw Presidential Hotel. Na swoim koncie ma także wejścia na charakterystyczne budynki w wielu europejskich miastach.

Teraz sprawą zajmują się policjanci.

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