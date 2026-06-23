Zderzenie dwóch motocykli na drodze. Godzinna reanimacja 18-latka nie przyniosła skutku

Tragedia na drodze w Charzynach. Zderzenie dwóch crossów

Do makabrycznego zdarzenia doszło w poniedziałek około 18:20 na jednej z gminnych dróg w okolicach miejscowości Charzyny. Młodzi mężczyźni poruszali się motocyklami typu cross, kiedy doszło do zderzenia pojazdów.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Płońsku potwierdzili, że wypadek miał fatalny finał. Jeden z uczestników – 18-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego – zmarł po godzinnej reanimacji.

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Śmierć 18-latka i hospitalizacja 22-latka

„Śmierć na miejscu poniósł 18-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego. Drugi motocyklista, 22-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, z obrażeniami został przewieziony do szpitala” – podała lokalna policja.

Służby otrzymały zgłoszenie błyskawicznie. Na miejsce dotarli medycy, straż pożarna, policja, a nawet zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ratownicy przez blisko 60 minut próbowali przywrócić funkcje życiowe młodszemu motocykliście. Mimo nadludzkiego wysiłku, obrażenia 18-latka były śmiertelne, a lekarz musiał stwierdzić jego zgon.

Drugi kierowca odniósł mniej poważne obrażenia. Po tym, jak otrzymał pierwszą pomoc, zespół ratownictwa przetransportował 22-latka do pobliskiego szpitala.

Śledztwo w sprawie zderzenia pod Płońskiem

Sprawą natychmiast zajął się prokurator w asyście policjantów. Służby chcą dokładnie zrekonstruować przebieg wydarzeń i ustalić powody zderzenia się maszyn. Śledczy badają, czy kierowcy mieli odpowiednie dokumenty i uprawnienia, analizują także kondycję techniczną jednośladów i to, czy w ogóle mogły one jeździć po drogach publicznych.

Mundurowi nie wykluczają żadnego scenariusza i biorą pod uwagę różne zmienne, które mogły doprowadzić do tak fatalnego w skutkach incydentu. Detale prowadzonego postępowania pozwolą zrozumieć, dlaczego doszło do wypadku na tej drodze.