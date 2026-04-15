Wstrząsający finał poszukiwań 23-letniego Adriana P. "Zmarł śmiercią tragiczną"

Śmierć zaginionego Adriana P. z Ciechanowa

Młody mieszkaniec Ciechanowa zniknął bez śladu 31 marca. Adrian P. wyszedł z domu i kontakt z mężczyzną się urwał. Serwis ciechanowinaczej.pl podał, że lokalne służby natychmiast przystąpiły do działań w terenie po tym, jak do policjantów dotarły informacje o opublikowanych w sieci filmach, na których uwieczniono wstrząsające zdarzenia z udziałem 23-latka.

Apele o pomoc w namierzeniu chłopaka w błyskawicznym tempie rozniosły się po mediach społecznościowych. Komunikat z rysopisem dotarł do tysięcy Polaków, którzy do samego końca wierzyli, że uda się odnaleźć go całego i zdrowego.

Niestety w środę, 8 kwietnia, mundurowi natrafili na ludzkie szczątki na terenie miejscowości Władysławowo pod Ciechanowem. Zaledwie dobę później bliscy zidentyfikowali zwłoki, potwierdzając tożsamość Adriana P.

Aresztowano pięć osób

Ciechanowska prokuratura rejonowa natychmiast zainicjowała w tej sprawie formalne śledztwo, a śledczy doprowadzili na przesłuchania łącznie siedem osób. Decyzją miejscowego sądu pięciu mężczyzn z powiatu ciechanowskiego w wieku od 20 do 42 lat, którzy wcześniej znali ofiarę, trafiło do tymczasowego aresztu na trzy miesiące z zarzutami bezprawnego pozbawienia wolności i narażenia życia ludzkiego na poważne niebezpieczeństwo. Grozi im za to nawet 25 lat za kratkami. Dwóch pozostałych zatrzymanych zwolniono do domów po odebraniu od nich zeznań w charakterze świadków.

Przedstawiciel płockiej prokuratury okręgowej, prokurator Bartosz Maliszewski, wielokrotnie zaznaczał w swoich komunikatach, że służby mają do czynienia z niezwykle trudną i wielowątkową sprawą.

Tajemnica sekcji zwłok Adriana P.

Sekcję zwłok 23-latka wykonano w poniedziałek, 13 kwietnia, w placówce Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Początkowe ustalenia medyków nie trafiły jednak do wiadomości publicznej, a śledczy czekają na dostarczenie pełnej ekspertyzy na piśmie, co według prokuratora Maliszewskiego potrwa około miesiąca. W rozmowie z „Super Expressem” rzecznik prokuratury przekazał, że z uwagi na zawiłość sprawy prokuratura nie będzie podawała szczegółów dotyczących postępowania. Na ten moment nie wiadomo, przez jakie tortury musiał przejść młody mieszkaniec Ciechanowa przed śmiercią.

Po sfinalizowaniu niezbędnych badań medycznych, organy ścigania wydały zezwolenie na przekazanie ciała zmarłego. Bliscy mogą zorganizować ceremonię pogrzebową.

Pogrzeb zamordowanego 23-latka z Ciechanowa

Na łamach serwisu ciechanowinaczej.pl ukazała się oficjalna klepsydra, która informuje mieszkańców o nadchodzącym pochówku młodego mężczyzny.

„Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 kwietnia 2026 roku zmarł śmiercią tragiczną w wieku 23 lat nasz ukochany Syn, Brat i Wnuczek”

Uroczystości żałobne zaplanowano na piątek, 17 kwietnia. Ceremonia odbędzie się o godzinie 13:00 w Domu Pogrzebowym CALVARIA przy ulicy Gostkowskiej w Ciechanowie. Po niej żałobnicy udadzą się na Cmentarz Komunalny. Zgodnie z planem uroczystości, kwadrans po godzinie 12 zgromadzeni odmówią w kaplicy wspólną modlitwę różańcową.

Zabił Wojtka i podrzucił zwłoki przy cmentarzu. Potem pomagał w jego poszukiwaniach