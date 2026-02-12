Wybierz imię dla borsuka z Łazienek Królewskich! To już ostatnie chwile głosowania

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-02-12 12:40

Nowy mieszkaniec Łazienek Królewskich w Warszawie zdążył już rozkochać w sobie mieszkańców stolicy. Borsuk zamieszkał w jednej z nor na terenie historycznego parku, gdzie teraz słodko przesypia zimę. Tymczasem władze muzeum szukają imienia dla nowego lokatora. Propozycje są trzy. To już ostatnie chwile głosowania!

Borsuk nowym mieszkańcem Łazienek

i

Autor: Łazienki Królewskie / Royal Lazienki/ Facebook
  • W Łazienkach Królewskich w Warszawie zamieszkał borsuk, który aktualnie przesypia zimę w jednej z nor.
  • Muzeum Łazienki Królewskie ogłosiło głosowanie na imię dla nowego mieszkańca, a do wyboru są trzy propozycje: Borys, Henio i Jan Chryzostom w Pasek.
  • Głosowanie trwa do godziny 18:00 w czwartek, 12 lutego, na Facebooku Łazienek Królewskich.

Borsuk zamieszka w Łazienkach Królewskich

„Mamy lokatora. I to nie byle jakiego! W jednej z nor na terenie Łazienki Królewskie zamieszkał… borsuk. To wyjątkowy gość i już wyjaśniamy dlaczego - kuny i łasice znamy tu od dawna, ale borsuk pojawił się u nas po raz pierwszy” - poinformowali 4 lutego pracownicy Łazienek Królewskich. W mediach społecznościowych muzeum wyjaśniło, że zwierzak teraz śpi zimowym snem i zaapelowało o ciszę i „nieskładanie ciekawskich wizyt”.

Wybierz imię dla borsuka!

Dzień później padł pomysł - wspólnie nadajmy imię borsukowi! Propozycje w komentarzach na Facebooku Łazienki Królewskie zbierały do niedzieli, 8 lutego. Użytkownicy mediów społecznościowych nie zawiedli. Pojawiło się ponad 400 propozycji! Wśród nich m.in. Stanisław August, Borsalotto, Borusław czy Albercik.

Z tych setek pomysłów jury Łazienek Królewskich wybrało TOP 3: Borys, Henio i Jan Chryzostom w Pasek.

Swój głos może oddać każdy. Wystarczy odpowiednią emotką (każda propozycja imienia ma przypisaną inną reakcję) zareagować na facebookowy wpis Łazienek Królewskich. Trzeba się jednak śpieszyć! Głosowanie trwa tylko do godz. 18 w czwartek (12 lutego).

