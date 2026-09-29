Wypadek autokaru z dziećmi pod Grodziskiem Mazowieckim. Zderzył się z ciężarówką

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-29 12:30

Groźny poranek w Osowcu pod Grodziskiem Mazowieckim. Na ul. Mazowieckiej ciężarówka zderzyła się z autokarem, którym dzieci jechały na szkolną wycieczkę. Na szczęście żadnemu z uczniów nic się nie stało. Do szpitala trafili natomiast kierowca autokaru i jedna z opiekunek. Droga w miejscu wypadku została zamknięta.

  • Około 9:30 na ulicy Mazowieckiej miał miejsce poważny wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i pojazdu przewożącego uczniów.
  • Zespoły ratownictwa medycznego przetransportowały do szpitala prowadzącego autobus oraz jedną osobę dorosłą sprawującą opiekę nad małoletnimi.
  • Wszyscy młodzi uczestnicy podróży uniknęli obrażeń i nie musieli być przewożeni na badania do szpitala.

Wypadek w Osowcu. Ciężarówka wjechała w autokar z uczniami

Wtorkowy poranek zamienił się w koszmar dla uczestników szkolnej wycieczki. Około godz. 9:30 na ul. Mazowieckiej w Osowcu ciężarówka zderzyła się z autokarem przewożącym uczniów. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Pomocy medycznej potrzebowali kierowca autokaru oraz jedna z opiekunek. Oboje zostali zabrani do szpitala.

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Na szczęście wypadek nie skończył się obrażeniami wśród uczniów. Żadne z dzieci nie wymagało hospitalizacji. Po wszystkim młodzi pasażerowie zostali przewiezieni z powrotem do szkoły, gdzie czekali na nich rodzice. Policjanci sprawdzili również trzeźwość kierowców. Jak przekazał oficer prasowy grodziskiej komendy, obaj byli trzeźwi. Mieli także wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.

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Funkcjonariusze ustalają teraz dokładny przebieg wypadku. Będą sprawdzać, dlaczego ciężarówka zderzyła się z autokarem i kto ponosi odpowiedzialność za sytuację na drodze. Zderzenie spowodowało utrudnienia dla kierowców. Ul. Mazowiecka w miejscu wypadku została całkowicie zamknięta. Policjanci zabezpieczają teren i prowadzą czynności związane z ustaleniem okoliczności wypadku. Kierowcy powinni korzystać z objazdów.

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ROLKI