Z kosmosu do Warszawy! Sławosz Uznański-Wiśniewski gościem Kongresu Zdrowe Miasta

Jeszcze niedawno jego misję i kolejne etapy kariery związanej z europejskimi programami kosmicznymi śledziła cała Polska. Już 17 września Sławosz Uznański-Wiśniewski pojawi się w Warszawie podczas 3. Kongresu Zdrowe Miasta.

Wydarzenie odbędzie się w Zamku Ujazdowskim. Astronauta weźmie udział w rozmowie z Pauliną Hennig-Kloską, Ministrą Klimatu i Środowiska. Tematem spotkania będzie „Planeta jako wspólny dom: lekcje z orbity dla Zdrowych Miast”.

Czego kosmos może nauczyć miasta?

Rozmowa Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i Pauliny Hennig-Kloski będzie dotyczyć przyszłości miast, zmian klimatycznych oraz odpowiedzialnego rozwoju.

Choć kosmos i codzienne życie mieszkańców miast mogą wydawać się zupełnie odległymi światami, coraz częściej łączą je nowe technologie, dane i konieczność przygotowania się na wyzwania przyszłości.

To właśnie wokół tych tematów koncentruje się tegoroczny Kongres Zdrowe Miasta, organizowany przez Grupę LUX MED, Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz ruch Open Eyes Economy.

Czy AI zastąpi lekarza? Eksperci porozmawiają o zagrożeniach

Jednym z tematów, które budzą dziś ogromne emocje, jest rozwój sztucznej inteligencji. Coraz więcej osób korzysta z AI także wtedy, gdy szuka informacji dotyczących zdrowia.

Czy to szansa, czy nowe zagrożenie? Uczestnicy panelu „AI zamiast specjalisty? Dezinformacja jako nowe ryzyko dla zdrowia” porozmawiają o wpływie nowych technologii na decyzje zdrowotne Polaków oraz o problemie fałszywych informacji pojawiających się w sieci.

W programie wydarzenia znalazły się również rozmowy o profilaktyce, zdrowiu psychicznym i edukacji zdrowotnej. Jedna z debat będzie poświęcona pytaniu, jak szkoła powinna przygotowywać młodych ludzi do dbania o zdrowie przez całe życie.

Upały, beton i zieleń. Jak przygotować miasta na przyszłość?

Zmiany klimatyczne coraz mocniej wpływają na życie mieszkańców. Rosnące temperatury, fale upałów, ograniczanie betonozy i rozwój terenów zielonych to tylko część zagadnień, które pojawią się podczas ścieżki „Zdrowe Środowisko”.

Eksperci i samorządowcy będą zastanawiać się, jak projektować miasta przyjazne mieszkańcom i ich zdrowiu oraz jak przygotować je na skutki zmian klimatu.

O ruchu i aktywności fizycznej opowie także Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Weźmie on udział w dyskusji „Czy sport to zdrowie? Ruch w mieście między korzyścią a ryzykiem”.

Tematykę klimatu i zdrowia uzupełni spotkanie z dziennikarką i reżyserką Ewą Ewart, połączone z pokazem filmu „Do ostatniego oddechu”.

Prezydenci miast o tym, jak żyć lepiej

Podczas Kongresu nie zabraknie również rozmów o tym, jak tworzyć miasta dobre do życia. W Panelu Prezydentów udział wezmą między innymi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu, oraz Tomasz Mencina, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Eksperci będą również rozmawiać o zdrowych miejscach pracy, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, dobrostanie pracowników i budowaniu odpornych organizacji. Podczas wydarzenia premierę będzie miał także Indeks Zdrowych Firm.

Ważnym punktem Kongresu będzie również prezentacja jubileuszowej, piątej edycji Indeksu Zdrowych Miast. Poznamy także zdobywcę specjalnej nagrody dla Miasta 5-lecia.

Kiedy odbędzie się Kongres Zdrowe Miasta?

3. Kongres Zdrowe Miasta odbędzie się 17 września 2026 roku w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Sławosz Uznański-Wiśniewski, Paulina Hennig-Kloska, Robert Korzeniowski, Iwona Guzowska oraz przedstawiciele polskich samorządów.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie www.zdrowemiasta.pl.