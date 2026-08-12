Dawne zaćmienia Słońca nad Polską. Tak w przeszłości obserwowaliśmy to widowisko!

Historia zaćmień Słońca w Polsce. Nie tylko słynny 1999 rok

Dzisiejszy wieczór, 12 sierpnia, to doskonała okazja do podziwiania zaćmienia Słońca w Polsce. Będzie ono częściowe, ale miejscami bardzo głębokie. W Kotlinie Kłodzkiej zniknie aż 88 procent słonecznej tarczy, choć w Bieszczadach zakryta zostanie tylko niespełna jej połowa. Aby zobaczyć całkowite zaćmienie, konieczna byłaby dziś podróż na Islandię, do Portugalii lub Hiszpanii. Pełne zaćmienia są rzadkością, za to częściowe możemy oglądać stosunkowo często, zazwyczaj w odstępach kilkuletnich. Dzisiejsze zaćmienie można porównywać z tym z 11 sierpnia 1999 roku. Wówczas w pobliżu Bielska-Białej Księżyc przesłonił aż 92 procent Słońca, a w stolicy prawie 83 procent. Zachęcamy do obejrzenia galerii starych zdjęć!

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Głębokie i całkowite zaćmienia Słońca. Daty, które zapisały się w polskiej historii

Pierwsze odnotowane całkowite zaćmienie Słońca w Polsce miało miejsce 20 marca 1140 roku nad morzem. Potem było ich jeszcze kilkanaście. Ostatnich pięć to: 19 listopada 1816 (Słupsk, Bydgoszcz, Włocławek, Łódź, Warszawa, Rzeszów), 8 lipca 1842 (Zakopane, Rzeszów, Przemyśl), 28 lipca 1851 (Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Białystok, Lublin), 19 sierpnia 1887 (Gorzów Wielkopolski, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Suwałki), 30 czerwca 1954 (Suwałki, Sejny).

Zaćmienia częściowe były znacznie częściej. Od 1999 roku było ich w naszym kraju w sumie 10, a dziś będzie jedenaste. Nie wszystkie jednak były głośne i widowiskowe. Najważniejsze z nich to: 11 sierpnia 1999 r. – zasłonięte około 80–92 proc. tarczy Słońca, 31 maja 2003 r. – do około 85 proc. tarczy Słońca na północy kraju, 4 stycznia 2011 r. – w Polsce Księżyc zasłonił około 75–82 proc. tarczy Słońca, 20 marca 2015 r. – około 60–76 proc. tarczy Słońca.

27 lat temu 11 sierpnia 1999 r. z okazji zaćmienia słońca Wiadomości TVP nadały specjalne wydanie programu prowadzone przez Jolantę Pieńkowską. A dzisiaj powtórka - znów będzie można przeżyć ten wyjątkowy moment!Prawa autorskie TVP S.A. w likwidacji.* film opublikowany na… pic.twitter.com/Wn6NZ2qU1r— Wiktor Misztal (@MisztalWiktor) August 12, 2026

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