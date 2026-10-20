Zaczepił młodzież na bulwarach wiślanych. 20-latek groził 13-letniemu chłopcu pałką teleskopową

Pijany 20-latek zaatakował 13-letniego chłopca, grożąc mu pałką teleskopową.

Mężczyzna miał we krwi ponad dwa promile alkoholu.

Po usłyszeniu dwóch zarzutów o charakterze chuligańskim agresor trafił na dwa miesiące do aresztu.

Horror pod Mostem Świętokrzyskim. 20-latek zaatakował 13-latka pałką teleskopową

Zaczepił młodzież i wyciągnął pałkę teleskopową

Niepokojąca sytuacja rozegrała się na bulwarach wiślanych, w pobliżu Mostu Świętokrzyskiego. Według ustaleń policji 20-letni mężczyzna zaczepił przebywającą tam grupę młodzieży. Następnie chwycił 13-latka i zaczął go szarpać. Miał też grozić mu pobiciem, posługując się pałką teleskopową.

Chłopiec próbował odejść, ale agresor miał mu na to nie pozwalać. Koledzy nastolatka i inni świadkowie wezwali służby. Część zajścia została nagrana.

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Agresor był pijany

Na miejsce szybko dotarli funkcjonariusze ze śródmiejskiej komendy. Zatrzymali 20-letniego obywatela Polski. Podczas kontroli osobistej znaleźli przy nim pałkę teleskopową, którą miał grozić chłopcu. Mężczyzna został przewieziony do komendy przy ul. Wilczej. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie. Noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Dwa zarzuty i tymczasowy areszt

Po wytrzeźwieniu 20-latek usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Oba czyny zakwalifikowano jako występki o charakterze chuligańskim. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że mężczyzna spędzi w areszcie dwa miesiące.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ.