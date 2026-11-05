Zaginął 9-letni Maciej Chrząszcz z Warszawy. Chłopiec wsiadł do miejskiego autobusu

Zaginiony dziewięciolatek mierzy około 150 centymetrów i waży 55 kilogramów. W dniu zniknięcia miał na sobie kurtkę w różnych odcieniach niebieskiego, a także czarne spodnie i czarne obuwie. Tym, co go wyróżnia, są zielono-czarna czapka oraz dwa niewielkie plecaki w takich samych barwach z motywem ze znanej gry „Minecraft”.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że trop urywa się na przystanku autobusowym Stepińska. Dokładnie o godzinie 11.10 Maciek wszedł tam do autobusu linii 180 zmierzającego w stronę pętli Chomiczówka, po czym wszelki ślad po dziecku zaginął.

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Zarówno bliscy chłopca, jak i funkcjonariusze zwracają się z apelem do pasażerów, którzy we wtorek w okolicach południa jechali tym autobusem lub znajdowali się w pobliżu jego trasy.

Każdy, kto posiada wiedzę o losie chłopca, powinien natychmiast powiadomić służby pod numerem alarmowym 112. Kluczowe jest podanie policjantom dokładnego czasu oraz lokalizacji, w której dziecko mogło być widziane. Mundurowi przypominają, by nie podejmować działań na własną rękę, lecz błyskawicznie zgłaszać tropy odpowiednim instytucjom.

Źródło: Miejski Reporter