Załamanie pogody w Polsce. IMGW ostrzega przed silnymi burzami i ulewnym deszczem

Gwałtowne burze i do 26 stopni na termometrach. Prognoza IMGW na czwartek

Jak wynika z prognoz IMGW, czwartek, 4 czerwca, będzie ciepłym dniem. Termometry pokażą od około 19 st. C na wschodzie kraju, wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do nawet 26 st. C w centralnej Polsce. Synoptycy ostrzegają jednak, że miejscami mogą pojawić się burze, którym towarzyszyć będą porywy wiatru dochodzące do 70 km/h.

Według meteorologów w nocy deszcz będzie padał przede wszystkim na zachodzie kraju. Na Pomorzu i w Wielkopolsce możliwe są również słabnące burze. Najwięcej opadów prognozowanych jest na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, gdzie lokalnie może spaść do 25 mm deszczu. Miejscami pojawią się także mgły utrudniające widoczność.

Noc będzie stosunkowo chłodna. Temperatura spadnie do 11–16 st. C, a na Podhalu nawet do około 8 st. C.

Piątkowe załamanie pogody. Nowy komunikat IMGW zapowiada ulewne opady i silny wiatr

Synoptycy IMGW prognozują, że również w piątek, 5 czerwca, nie zabraknie przelotnych opadów deszczu. W drugiej części dnia, szczególnie na północy i wschodzie Polski, mogą wystąpić burze. W ich trakcie suma opadów może wynieść od 10 do 20 mm, a wiatr osiągać w porywach nawet 70 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 18–20 st. C na zachodzie do 24–26 st. C na południowym wschodzie kraju. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie przewidywane jest około 16 st. C.

W Warszawie czwartek zapowiada się z temperaturą sięgającą około 22 st. C. Możliwe są przelotne opady deszczu, które powinny ustępować w godzinach popołudniowych. W nocy termometry pokażą około 14 st. C, a lokalnie mogą pojawić się mgły. W piątek w stolicy zrobi się cieplej – temperatura wzrośnie do około 25 st. C. IMGW przewiduje przelotny deszcz, a miejscami również burze. W czasie ich występowania wiatr może osiągać w porywach do 60 km/h.

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