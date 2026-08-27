Zamknięte skrzyżowanie i powrót mostu. Drogowcy kończą wakacyjny sezon remontowy w stolicy

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-27 9:34

Wakacyjny sezon remontowy w Warszawie dobiega końca, a drogowcy i tramwajarze intensywnie pracują, by przywrócić normalny ruch. Już od poniedziałku mieszkańcy stolicy odetchną z ulgą: kluczowe skrzyżowanie Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II zostanie otwarte, a tramwaje powrócą na Most Poniatowskiego. Sprawdź, gdzie jeszcze potrwają utrudnienia i jakie zmiany czekają komunikację miejską.

Drogowcy pracujący przy torowisku tramwajowym w Warszawie. O finiszu remontów przeczytasz na Eska Warszawa.
Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe

Wakacyjne remonty na finiszu i praca 24/7

W nadchodzący weekend 29-30 sierpnia drogowcy i tramwajarze mocno zaznaczą swoją obecność na ulicach stolicy. Wszystko w związku z dobiegającym końca wakacyjnym sezonem remontowym, kiedy to zwyczajowo realizowane jest najwięcej tego typu inwestycji w miejskiej infrastrukturze. 

Tramwajarze przeprowadzą ostatnie prace i testy na wyremontowanych odcinkach torów – na Moście Poniatowskiego oraz do pętli Winnica. W obu tych miejscach ekipy Tramwajów Warszawskich zdemontują tymczasowe rozjazdy nakładkowe. Dzięki temu od poniedziałku, 31 sierpnia, tramwaje wrócą w Aleje Jerozolimskie i na Most Poniatowskiego (bez zatrzymana na przystanku Most Poniatowskiego) oraz na Światowida do pętli Winnica.

W weekend zamknięte będzie także skrzyżowanie al. Solidarności i al. Jana Pawła II przy dawnym kinie Femina. Po wielu tygodniach dobiega tam końca remont rozjazdów, a prace na finiszu mają trwać nawet 24 godziny na dobę - przewidziano m.in. asfaltowanie jezdni. W poniedziałek, 31 sierpnia ma tam wrócić ruch tramwajowy w pełnym wymiarze, a skrzyżowanie wreszcie będzie przejezdne dla wszystkich uczestników ruchu bez utrudnień. 

O finiszu wakacyjnego sezonu remontowego opowiedział w specjalnym nagraniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. 

Nie wszędzie finał 

Prace natomiast wciąż potrwają na ulicy Puławskiej od pętli Metro Wilanowska do pętli Wyścigi. W niedzielę, 30 sierpnia, służby skończą prace na skrzyżowaniu z Aleją Wilanowską i Aleją Niepodległości – otworzą wówczas przejazdy przez tory. Kolejnego dnia, czyli w poniedziałek, 31 sierpnia, roboty przeniosą w miejsce, gdzie tory przecinają jezdnię ulicy Puławskiej w kierunku Ursynowa.

Tramwaje dalej nie będą dojeżdżały do pętli Wyścigi. Linie 4 i 10 kursują na skróconej trasie do stacji metra Wilanowska.

Szczegółowe informacje o wszelkich utrudnieniach i zmianach w komunikacji miejskiej z nimi związanych znajdują się na stronach Warszawskiego Transportu Publicznego. Tam też znajdują się aktualne rozkłady jazdy - warto je sprawdzić, bo od nowego tygodnia i początku roku szkolnego rozkład dla całego miasta ulega znaczącym zmianom. 

Remont torów na Jerozolimskich
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