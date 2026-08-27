Wakacyjne remonty na finiszu i praca 24/7

W nadchodzący weekend 29-30 sierpnia drogowcy i tramwajarze mocno zaznaczą swoją obecność na ulicach stolicy. Wszystko w związku z dobiegającym końca wakacyjnym sezonem remontowym, kiedy to zwyczajowo realizowane jest najwięcej tego typu inwestycji w miejskiej infrastrukturze.

Tramwajarze przeprowadzą ostatnie prace i testy na wyremontowanych odcinkach torów – na Moście Poniatowskiego oraz do pętli Winnica. W obu tych miejscach ekipy Tramwajów Warszawskich zdemontują tymczasowe rozjazdy nakładkowe. Dzięki temu od poniedziałku, 31 sierpnia, tramwaje wrócą w Aleje Jerozolimskie i na Most Poniatowskiego (bez zatrzymana na przystanku Most Poniatowskiego) oraz na Światowida do pętli Winnica.

W weekend zamknięte będzie także skrzyżowanie al. Solidarności i al. Jana Pawła II przy dawnym kinie Femina. Po wielu tygodniach dobiega tam końca remont rozjazdów, a prace na finiszu mają trwać nawet 24 godziny na dobę - przewidziano m.in. asfaltowanie jezdni. W poniedziałek, 31 sierpnia ma tam wrócić ruch tramwajowy w pełnym wymiarze, a skrzyżowanie wreszcie będzie przejezdne dla wszystkich uczestników ruchu bez utrudnień.

O finiszu wakacyjnego sezonu remontowego opowiedział w specjalnym nagraniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Nie wszędzie finał

Prace natomiast wciąż potrwają na ulicy Puławskiej od pętli Metro Wilanowska do pętli Wyścigi. W niedzielę, 30 sierpnia, służby skończą prace na skrzyżowaniu z Aleją Wilanowską i Aleją Niepodległości – otworzą wówczas przejazdy przez tory. Kolejnego dnia, czyli w poniedziałek, 31 sierpnia, roboty przeniosą w miejsce, gdzie tory przecinają jezdnię ulicy Puławskiej w kierunku Ursynowa.

Tramwaje dalej nie będą dojeżdżały do pętli Wyścigi. Linie 4 i 10 kursują na skróconej trasie do stacji metra Wilanowska.

Szczegółowe informacje o wszelkich utrudnieniach i zmianach w komunikacji miejskiej z nimi związanych znajdują się na stronach Warszawskiego Transportu Publicznego. Tam też znajdują się aktualne rozkłady jazdy - warto je sprawdzić, bo od nowego tygodnia i początku roku szkolnego rozkład dla całego miasta ulega znaczącym zmianom.

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