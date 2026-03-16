CBŚP i KAS zatrzymały 5 osób w Warszawie. Chodzi o wyłudzenia VAT

Na terenie Warszawy doszło do skoordynowanej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. W jej wyniku zatrzymano pięć osób, które według śledczych są powiązane z grupą przestępczą specjalizującą się w oszustwach podatkowych. Głównym przedmiotem działalności grupy było wystawianie nierzetelnych faktur VAT na masową skalę. Cała operacja została zrealizowana na polecenie prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, która prowadzi wielowątkowe śledztwo w tej sprawie. Zatrzymani zostali już przetransportowani do Szczecina w celu przeprowadzenia dalszych czynności procesowych.

Milionowe straty i zarzuty prania pieniędzy dla podejrzanych

Po doprowadzeniu do prokuratury zatrzymani usłyszeli poważne zarzuty o charakterze karnym oraz karno-skarbowym. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że podejrzani mogli uczestniczyć w procederze tworzenia i obrotu ponad 350 fikcyjnymi fakturami VAT. Ich łączna wartość opiewa na kwotę przekraczającą 15 milionów złotych. Działalność ta naraziła Skarb Państwa na straty z tytułu niezapłaconego podatku VAT w wysokości niemal 3 milionów złotych. Dodatkowo część podejrzanych odpowie za pranie brudnych pieniędzy na kwotę ponad 10 milionów złotych.

To nie koniec zatrzymań. Śledztwo jest rozwojowe

Postępowanie w tej sprawie toczy się już od lutego 2025 roku i obejmuje swoim zasięgiem wiele podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Do tej pory zarzuty w śledztwie usłyszało łącznie 45 osób, wśród których znajdują się zarówno osoby kierujące przestępczym procederem, jak i jego członkowie. Prokuratura oraz funkcjonariusze CBŚP podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i wciąż jest w toku. Śledczy nie wykluczają, że w najbliższym czasie mogą nastąpić kolejne zatrzymania osób zamieszanych w ten rozległy proceder wyłudzeń podatkowych.

Jak puste faktury VAT uderzają w budżet i uczciwych przedsiębiorców?

Przestępczość związana z wystawianiem tak zwanych pustych faktur VAT generuje ogromne straty dla finansów publicznych. Uszczuplenia podatkowe bezpośrednio zmniejszają wpływy do budżetu państwa, z których finansowane są kluczowe usługi dla obywateli, takie jak ochrona zdrowia, edukacja czy bezpieczeństwo. Działania grup przestępczych zaburzają również zasady uczciwej konkurencji na rynku gospodarczym. Stawiają one rzetelnych przedsiębiorców w znacznie gorszej sytuacji wobec podmiotów, które nieuczciwie obniżają swoje zobowiązania podatkowe, działając w szarej strefie.

Źródło: Policja.pl

Akcja policji na ul. Inżynierskiej [GALERIA]

