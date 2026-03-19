Zatrzymanie na Woli. W mieszkaniu 33-latka znaleziono narkotyk flakka

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z wolskiej komendy policji wpadli na trop mężczyzny podejrzewanego o działalność narkotykową. Dzięki wcześniejszym ustaleniom operacyjnym wytypowali oni mieszkanie na terenie dzielnicy, w którym miały być przechowywane nielegalne substancje. W trakcie przeszukania lokalu należącego do 33-latka, ich podejrzenia się potwierdziły, ponieważ na miejscu znaleziono kilkaset gramów silnie działającego, syntetycznego narkotyku. Oprócz środków odurzających policjanci zabezpieczyli także wagę elektroniczną, służącą prawdopodobnie do porcjowania towaru, oraz gotówkę.

Areszt i zarzuty dla 33-latka. Grozi mu 10 lat więzienia

Zatrzymany 33-latek trafił prosto do policyjnej celi, a zabezpieczone substancje przekazano do analizy w laboratorium. Badania potwierdziły, że skonfiskowany proszek to a-PVP, czyli wyjątkowo niebezpieczna substancja psychotropowa potocznie nazywana flakką. Po zebraniu kompletu dowodów Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola przedstawiła mężczyźnie zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego i tymczasowo aresztował podejrzanego na okres trzech miesięcy, a za popełnione przestępstwo grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl