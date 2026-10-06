Zauważyli dziwnego pasażera w tramwaju w stolicy. Nagle zaczął uciekać

Spis treści Dziwna pozycja pasażera tramwaju w Warszawie

Dziwna pozycja pasażera tramwaju w Warszawie

Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 3 października, tuż przed godziną 21:00. Patrol VI Oddziału Terenowego warszawskiej straży miejskiej zainteresował się sytuacją w wagonie tramwaju linii nr 1, zbliżającego się do pętli na Annopolu. Uwagę mundurowych przykuł pasażer jadący w nietypowej, półleżącej pozie.

Służby nabrały podejrzeń, że pasażer może znajdować się w sytuacji zagrażającej jego zdrowiu. Jego nienaturalne ułożenie sugerowało sen, ale mogło również oznaczać nagłe zasłabnięcie. Wspólnie z kierującą pojazdem, strażnicy podjęli próbę wybudzenia mężczyzny i sprawdzenia jego stanu.

Reakcja pasażera była bardzo gwałtowna, gdy tylko odzyskał świadomość i dostrzegł funkcjonariuszy. Mężczyzna momentalnie zerwał się z miejsca, ignorując pytania o swoje samopoczucie. Zamiast udzielić odpowiedzi, zaczął pospiesznie przemieszczać się w stronę drzwi, ewidentnie próbując uniknąć kontaktu ze strażą miejską.

Mundurowi nie zrezygnowali i szybko dogonili uciekiniera, dopytując o jego zdrowie. 26-latek nie był jednak nastawiony na rozmowę. Zaczął się szarpać i zachowywać agresywnie, próbując wyrwać się strażnikom. W trakcie szamotaniny niepostrzeżenie wyrzucił na ziemię drobny pakunek, który wyciągnął z kieszeni. Szybko okazało się, że porzucony przedmiot to zawiniątko ze środkami odurzającymi.

Zatrzymany 26-latek oraz zabezpieczone przy nim nielegalne substancje zostały niezwłocznie przekazane w ręce funkcjonariuszy policji.

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