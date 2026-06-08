Zazieleni się na rondzie de Gaulle'a. Słynna palma będzie miała konkurencję

Mniej betonu wokół warszawskiej palmy

Na początku czerwca Zarząd Dróg Miejskich przekazał, iż ogłosił przetarg na rozpłytowanie fragmentu terenu na stołecznym Rondzie de Gaulle’a. Tym samym z otoczenia słynnej warszawskiej palmy na Alejach Jerozolimskich ma zniknąć nadmiar betonu, a w to miejsce pojawią się nowe rośliny.

Założone tempo prac jest imponujące: ZDM czeka na oferty tylko do 15 czerwca, a firma, która zostanie wybrana, będzie musiała wykonać wszystkie prace jeszcze w tym roku.

Projektowaniu zmian na Rondzie towarzyszyła konkretna wizja – ZDM chce nawiązać do stojącej na Rondzie palmy i zaaranżować przestrzeń wokół niej w podobnym, tropikalnym stylu. Usypane zostaną tu więc pagórki, które następnie obsadzone zostaną odpowiednią roślinnością – ostnicą i werbeną – tak aby imitowały wyspy na oceanie.

Nie zabraknie oczywiście i samego „oceanu”. Na pozostałej rozpłytowanej przestrzeni posadzona zostanie szałwia i kocimiętka, które swoimi kolorami mają przypominać wodę. Ogółem rozbetonowane zostanie ok. 500 m kw. powierzchni. W zamian pojawi się tam niemal 7 tys. nowych bylin i roślin cebulowych.

Będzie wyspa na oceanie, palma, a także... zatoka. W tym przypadku ZDM pomyślał o potrzebach służb miejskich i w sąsiedztwie słynnej palmy przygotuje zatoki, z których będą mogły skorzystać np. policyjne radiowozy w czasie interwencji.

Coraz mniej betonu w stolicy

Jak zapewniają przedstawiciele władz Warszawy rozpłytowania są ważnym elementem w kreowaniu przestrzeni miejskiej. Co roku z warszawskich ulic znikają kolejne metry kwadratowe betonu, a w to miejsce "wchodzi" nowa zieleń. Drzewa, krzewy, byliny zapewniają cień, odgradzaja od hałasu i pyłów z ulicy, ale także poprawiają retencję wody i pomagają zwalczać efekt tzw. miejskich wysp ciepła.

Przykładami rozbetonowań są projekty w ramach Nowego Centrum Warszawy. W zeszłym roku oddany został do użytku Plac Centralny, który szybko stał się miejscem spotkań i relaksu. Obecnie kończy się przebudowa kwartału ulic Złotej i Zgoda, gdzie zieleń jest również na pierwszym planie.

Zobacz zdjęcia placu Centralnego w Warszawie:

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