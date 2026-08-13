Zbudowali Muzeum Sztuki Nowoczesnej, teraz postawią największą salę koncertową w Polsce

Coraz bliżej sali koncertowej Sinfonii Varsovii

Władze Warszawy ogłosiły wyniki przetargu na generalnego wykonawcę drugiego etapu inwestycji Sinfonii Varsovii przy ul. Grochowskiej. Spośród trzech podmiotów zakwalifikowanych do przetargu wybrana została spółka Warbud S.A.

Drugi etap inwestycji realizowanej na Pradze-Południe to wzniesienie największej w Polsce sali koncertowej. Pomieści ona docelowo 1877 osób, a widownia zostanie rozmieszczona wokół sceny. Zapewni to niezwykłe doznania słuchaczom i wyjątkową bliskość publiczności i wykonawców.

W ramach inwestycji powstanie również sala kameralna na około 400 miejsc, sale do ćwiczeń, magazyny oraz zaplecze dla artystów i zespołu technicznego.

Projekt obejmuje także renowację dwóch północnych oficyn oraz budowę ażurowej ramy, okalającej teren Sinfonii Varsovii, z promenadą na wysokości 21 metrów, z której będzie można podziwiać panoramę okolicy i centrum miasta.

Na terenie kompleksu powstanie również ogród połączony z pobliskim parkiem. Będzie to kolejna ogólnodostępna przestrzeń, z której będą mogli korzystać mieszkańcy.

Pierwsze otwarcie już we wrześniu

W 2010 roku m.st. Warszawa przekazało Sinfonii Varsovii budynki dawnego Instytutu Weterynaryjnego przy ul. Grochowskiej 272. Zabytkowe obiekty powstały pod koniec XIX wieku. Inwestycja czekała kolejne 9 lat na pozwolenie na budowę.

Obecnie kończy się rewitalizacja dwóch zabytkowych pawilonów oraz gmachu głównego. Powstały w nich m.in. dwie sale kameralne, pomieszczenia biurowe i przestrzenie edukacyjne. Sinfonia Varsovia rozpocznie działalność w odnowionych budynkach już we wrześniu tego roku. Z tej okazji odbędzie się specjalny festiwal „Sinfonia Varsovia – Nowe Otwarcie”.

Warto wspomnieć, że firma Warbud S.A. wybrana jako wykonawca drugiego etapu prac ma na swoim koncie m.in. budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, czy Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Z kolei w stolicy jej dziełem jest budząca kontrowersje siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

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