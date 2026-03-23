Zderzenie autobusów w Warszawie. Pękły szyby, jedna osoba w szpitalu

- W niedzielę na ulicy Łukowskiej w Warszawie zderzyły się dwa autobusy miejskie, linie 158 i 141.
- W wyniku kolizji jedna osoba została poszkodowana i trafiła do szpitala z urazem ręki.
- Służby wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
Zderzenie autobusów w Warszawie
Do zdarzenia doszło przed godziną 15. Z relacji Miejskiego Reportera wynika, że autobus linii 158 uderzył w stojący lub zwalniający pojazd linii 141, co doprowadziło do gwałtownego zderzenia w rejonie przystanku. Pękły szyby obu pojazdów, a szkło posypało się na siedzenia.
Na miejsce szybko wezwano służby ratunkowe. Jeden z pasażerów wymagał pomocy medycznej i po wstępnym przebadaniu został przewieziony do szpitala z urazem ręki.
Po kolizji teren został zabezpieczony przez odpowiednie służby, które zajęły się wyjaśnianiem dokładnych okoliczności zdarzenia. Dalsze czynności prowadziła warszawska drogówka.
Na ten moment nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych. Szczegóły zdarzenia będą ustalane w toku postępowania.
Źródło: Miejski Reporter