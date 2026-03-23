Zderzenie autobusów w Warszawie. Pękły szyby, jedna osoba w szpitalu

Zuzanna Sekuła
2026-03-23 11:34

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę (22 marca) na ulicy Łukowskiej w Warszawie. Na przystanku Witolin zderzyły się dwa autobusy miejskie. Linia 158 oznaczona jako "przejazd techniczny" wjechała w tył autobusu linii 141. W wyniku kolizji pękły szyby i ucierpiała jedna osoba, która trafiła do szpitala.

Do zdarzenia doszło przed godziną 15. Z relacji Miejskiego Reportera wynika, że autobus linii 158 uderzył w stojący lub zwalniający pojazd linii 141, co doprowadziło do gwałtownego zderzenia w rejonie przystanku. Pękły szyby obu pojazdów, a szkło posypało się na siedzenia.

Na miejsce szybko wezwano służby ratunkowe. Jeden z pasażerów wymagał pomocy medycznej i po wstępnym przebadaniu został przewieziony do szpitala z urazem ręki.

Po kolizji teren został zabezpieczony przez odpowiednie służby, które zajęły się wyjaśnianiem dokładnych okoliczności zdarzenia. Dalsze czynności prowadziła warszawska drogówka.

Na ten moment nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych. Szczegóły zdarzenia będą ustalane w toku postępowania.

Źródło: Miejski Reporter

