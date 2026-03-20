Zderzenie autobusu z osobówką w Nowym Gulczewie. Siedem osób trafiło do szpitala

Wypadek autobusu w Nowym Gulczewie koło Płocka

Piątek 20 marca przyniósł bardzo niebezpieczne zdarzenie drogowe w położonym niedaleko Płocka Nowym Gulczewie. Przedstawiciele tamtejszej Komendy Miejskiej Policji poinformowali, że główną przyczyną zderzenia było zignorowanie znaku ustąpienia pierwszeństwa przejazdu przez jednego z kierowców.

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca autobusem komunikacji miejskiej nie zastosowała się do obowiązujących zasad ruchu drogowego i doprowadziła do zderzenia z jadącym prawidłowo samochodem marki Volkswagen" - podano w komunikacie.

Zderzenie autobusu i Volkswagena. Siedem osób przewieziono do szpitala

Do Nowego Gulczewa błyskawicznie skierowano policyjne patrole oraz załogi pogotowia ratunkowego. Mundurowi natychmiast odgrodzili obszar wypadku i przystąpili do szczegółowego badania przyczyn zdarzenia, co obejmowało między innymi fotografowanie uszkodzeń pojazdów oraz przesłuchiwanie obecnych na miejscu świadków.

Ogromna siła zderzenia obu pojazdów sprawiła, że obrażeń doznał zarówno kierujący Volkswagenem, jak i osoby podróżujące komunikacją miejską. Ostatecznie aż siedem poszkodowanych osób wymagało pilnego transportu do szpitala. Służby nie przekazały szczegółowych raportów o stanie zdrowia rannych, ale zapewniono, że wszyscy pacjenci otrzymali niezbędną pomoc medyczną.

Śledczy dokładnie przyjrzą się zgromadzonym śladom, co pozwoli na precyzyjne odtworzenie przebiegu niefortunnego zdarzenia. Analiza policyjnych materiałów pomoże również w określeniu stopnia winy poszczególnych uczestników wypadku.