Zderzenie pięciu aut na moście Grota-Roweckiego. Paraliż wylotówki z Warszawy

Karambol na moście Grota-Roweckiego 18.02.2026

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę, 18 lutego na jednej z kluczowych arterii stolicy. Służby otrzymały zgłoszenie o karambolu na moście Grota-Roweckiego, gdzie zderzyło się pięć samochodów osobowych. Mimo że w incydencie brało udział łącznie sześć osób, żaden z uczestników nie wymagał hospitalizacji.

Na miejscu natychmiast pojawili się funkcjonariusze, aby ustalić przebieg wydarzeń. Według informacji przekazanych przez mł. asp. Pawła Chmurę z Komendy Stołecznej Policji, zdarzenie na jezdni w kierunku Poznania i Łodzi składało się z dwóch oddzielnych kolizji. W obu przypadkach mechanizm był podobny: pojazdy najechały na tył aut jadących bezpośrednio przed nimi.

– Ruch w kierunku Poznania puszczony jest lewym pasem, dwa pasy – środkowy i prawy są zajęte. Tam policjanci wykonują jeszcze czynności. Nie ma osób rannych, wszyscy kierowcy byli trzeźwi – poinformował.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad precyzuje, że do zderzenia doszło około godziny 18:40. Skutki kolizji usuwały liczne służby ratunkowe. Oprócz policji zabezpieczającej ślady, na moście interweniowało pogotowie ratunkowe oraz zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

Karambol na moście Grota-Roweckiego - zobacz galerię zdjęć:

