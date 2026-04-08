Wypadek w Koziebrodach. Karetka zderzyła się z szynobusem

W środę, 8 kwietnia 2026 roku tuż po godzinie 14.30 na mazowieckim szlaku kolejowym łączącym Raciąż z Sierpcem rozegrał się dramat. W okolicach stacji Koziebrody ambulans wjechał na tory i z impetem uderzył w kursujący tamtędy szynobus będący własnością Kolei Mazowieckich.

Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez Annę Znajewską-Pawluk z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych wynika, że prowadzący pojazd medyczny prawdopodobnie nie zastosował się do znaku „Stop”. Miejsce skrzyżowania jezdni z torowiskiem prawidłowo zabezpieczone było również krzyżem św. Andrzeja, ostrzegającym uczestników ruchu.

W wyniku wypadku ruch pociągów na odcinku Raciąż–Sierpc został wstrzymany. PKP Polskie Linie Kolejowe poleciły przewoźnikowi uruchomienie autobusowej komunikacji zastępczej dla pasażerów podróżujących tą trasą. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia działań służb i usunięcia skutków zdarzenia z torów.

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz przedstawiciele kolei, którzy zabezpieczają teren i ustalają szczegóły wypadku.

Apel służb do kierowców: zachowaj ostrożność wobec pojazdów uprzywilejowanych

Służby przypominają kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w sytuacji, gdy na drodze pojawiają się pojazdy uprzywilejowane. Karetki pogotowia, wozy straży pożarnej czy radiowozy policji często uczestniczą w pilnych interwencjach, dlatego mogą poruszać się szybciej niż inne pojazdy i wykonywać manewry, które w normalnych warunkach nie są spotykane.

Z tego powodu uczestnicy ruchu drogowego powinni zachować wzmożoną uwagę, utrzymywać bezpieczny dystans oraz umożliwić takim pojazdom jak najszybszy przejazd.