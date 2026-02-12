Zmarła Janina Różecka. "Dora" miała 104 lata

Janina Różecka zmarła w środę (11 lutego) rano.

Janina Różecka - kim była?

Urodziła się 6 stycznia 1922 r. w Stryju. Jej ojcem był Mieczysław Gutowski, oficer Wojska Polskiego, zamordowany w 1940 r. w Starobielsku przez NKWD, a matką Leonia z domu Olsztyńska.

W 1942 r. Różecka wstąpiła do konspiracji. Podczas okupacji wspólnie z matką i siostrą Wandą ukrywały Żydów, cichociemnego oraz broń należącą do podziemia w willi na Żoliborzu przy ulicy Felińskiego 6.

Uczestniczka Powstania Warszawskiego

Podczas Powstania Warszawskiego przebywała na Żoliborzu. Była sanitariuszką w II Obwodzie Zgrupowania „Żywiciel” Armii Krajowej, w zgrupowaniu „Żaglowiec”. O wyborze roli w Powstaniu opowiadała w wywiadzie dla Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego: „Zdecydowałam, że nie będę żadną łączniczką, bo tyle jest dziewcząt, a strzelać też nie będę, nie po to kończyłam medycynę. Nie skończyłam jeszcze, ale nie po to chodziłam na medycynę i miałam kursy w szpitalu u Dzieciątka Jezus. Zgłaszam się do szpitala”.

Po zakończeniu walk powstańczych udało jej się wyjść ze stolicy z ludnością cywilną.

W 1988 r. za ukrywanie podczas okupacji Żydów (m.in. Ireny Palenker i Henryka Teichera) odznaczona wraz z siostrą Wandą Lesisz z domu Gutowską (ps. „Irena”) i matką Leonią Gutowską Medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przyznawanym przez Instytut Yad Vashem.

Znani zmarli z Warszawy w 2025 roku:

32