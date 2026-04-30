Zmiany na linii otwockiej. Pociągi SKM wracają na tory po przerwie

SKM znów na linii otwockiej

Z najnowszych komunikatów PKP PLK wynika, że składy Szybkiej Kolei Miejskiej powrócą na trasę między Warszawą Wawrem a Otwockiem w piątek, 1 maja. Pierwotnie wznowienie ruchu zaplanowano na poniedziałek, 27 kwietnia, po zakończeniu dwutygodniowej przerwy związanej z gruntowną modernizacją szlaku. Ostatecznie zdecydowano jednak o przedłużeniu utrudnień, a na tory wyjechały wyłącznie wybrane pociągi Kolei Mazowieckich. Obecnie sytuacja ulegnie poprawie, chociaż składy będą poruszać się wahadłowo po jednym dostępnym torze.

- W dniach 12-30 kwietnia wykonawca inwestycji - konsorcjum firm Trakcja i Intop - zrealizował prace o fundamentalnym znaczeniu. Pozwolą one prowadzić ruch pociągów w kolejnych fazach inwestycji, aby mieszkańcy i podróżni mogli korzystać z usług kolei w codziennych dojazdach. Od maja w dni robocze między Wawrem a Otwockiem będzie kursować łącznie 92 pociągi: 52 KM i 40 SKM - przekazał Rafał Wilgusiak z PKP PLK.

Koniec zastępczej linii ZS1 i ważna rola autobusu 521

W związku z częściowym przywróceniem połączeń kolejowych, stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że z ulic znikną autobusy zastępczej linii ZS1. "Utrzymana zostanie część kursów autobusów Z7 Kolei Mazowieckich. Ważną rolę będzie odgrywała linia 521, która ma swoją stałą trasę od PKP Falenica do Ronda Wiatraczna wzdłuż torów kolejowych, po drodze zahaczając o wszystkie przystanki kolejowe. Na stacji Warszawa Wawer można się przesiąść do pociągów oczekujących na odjazd w stronę Dworca Wschodniego przy peronach tymczasowych" - czytamy na stronie internetowej WTP.

Zmiany dotyczą także samych peronów, ponieważ część z nich została tymczasowo przeniesiona. Trasy kursujących w Wawrze, w rejonie linii kolejowej autobusów nie zmienią się względem modyfikacji wprowadzonych 18 kwietnia.

3

