Zmiany na stacjach. Od dziś tańsze paliwo! Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Warszawie

Maksymalne ceny paliw - weszły w życie!

Ten wtorkowy poranek był z pewnością niezwykle przyjemny dla wielu kierowców, którzy od dłuższego czasu z niepokojem obserwowali stopniowy wzrost cen paliw. Wprowadzona 31 marca zmiana to jeden z elementów rządowego pakietu, który pozwala na tańsze tankowanie. Decyzję w tej sprawie ogłosił w zeszłym tygodniu premier Donald Tusk.

Reporter Radia Eska udał się we wtorek rano na jedną ze stacji w Warszawie (Orlen przy al. Solidarności), aby na własne oczy zobaczyć, czy zmiany weszły w życie.

- Tu gdzie jestem, litr oleju napędowego kosztuje 7,54 zł, czyli sześć groszy poniżej tego ustalonego maksimum. Za to zgodnie z ustaleniami benzyna 95 - 6,16 zł, a 98 - 6,76 zł. To maksymalne ceny paliw uwzględniające niższą akcyzę i VAT.

Kierowcy z którymi rozmawiał reporter Eski widzą obniżki, ale zaznaczają, że nadal jest drogo.

Nawet milion złotych kary

We wtorek rano, na tej samej stacji paliw przy al. Solidarności na warszawskiej Woli odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli rządu w sprawie zmian w cenach paliw.

- Polski rząd będzie robił wszystko, by w kryzysowym momencie ulżyć polskim rodzinom - mówił w czasie porannej konferencji prasowej minister energii, Miłosz Motyka.

- Mechanizm ceny maksymalnej nie jest wbrew jakiejkolwiek branży, czy jakiemukolwiek przedsiębiorcy. Jest po to, by kontrolować sytuację, po to by obniżki podatków z budżetu Polaków przełożyły się bezpośrednio na obniżki cen benzyny na stacjach, tak aby po drodze nikt z pośredników czy spekulantów co najgorsze nie zarabiał - zapewnił polityk, któremu na konferencji towarzyszyli m.in. minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

Codziennie maksymalne ceny paliw będzie ustalał minister energii, a stacjom które nie dostosują się do tych ustaleń grożą surowe kary - nawet do miliona złotych.

Współpraca: Michał Skolimowski, Radio Eska

16