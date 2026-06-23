Znamy najlepsze uczelnie w Polsce. Gdzie warto studiować w 2026 roku?

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-23 11:10

Pojawił się najnowszy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2026. Tegoroczni absolwenci szkół średnich mogą przeanalizować zestawienie, co ułatwi im wybór odpowiedniej drogi kształcenia. Wskazujemy placówki, które znalazły się w czołowej dziesiątce najlepszych szkół wyższych w kraju.

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy na 2026 rok

Zestawienie przygotowywane przez fundację Perspektywy to coroczna inicjatywa, która ma pomóc przyszłym studentom w dokonaniu przemyślanego wyboru placówki edukacyjnej. Raport nie tylko klasyfikuje szkoły, ale przede wszystkim obrazuje ich osiągnięcia na polach takich jak poziom dydaktyki, umiędzynarodowienie, innowacyjność badań czy relacje z rynkiem pracy. Publikacja daje możliwość prześledzenia ewolucji poszczególnych ośrodków naukowych oraz ocenę ich obecnej pozycji na rynku edukacyjnym. Warto zaznaczyć, że prestiżowa klasyfikacja jest publikowana nieprzerwanie od 2000 roku, co oznacza, że to już jej 26. odsłona.

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Gdzie studiować w Polsce? To najlepszy wybór

Absolwenci liceów i techników od dłuższego czasu głowią się nad wyborem idealnego miejsca do zdobywania wyższego wykształcenia. Z pomocą w tej kluczowej życiowej decyzji przychodzi raport opracowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, której kapitule przewodniczy profesor Michał Kleiber, dawny szef Polskiej Akademii Nauk.

Nasz Ranking skierowany jest głównie do maturzystów. To swoisty "kompas", który ma im pomóc w obraniu najlepszego kierunku drogi dalszej edukacji [...] - mówił Waldemar Siwiński, kierownik rankingu, cytuje portal Onet.pl.

Które szkoły wyższe zdominowały tegoroczne zestawienie? Listę TOP 10 uczelni wyższych 2026 znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze uczelnie w Polsce 2026. Tu warto studiować

Kobieta wygłaszająca prelekcję na stojąco, tyłem do widza, przed publicznością w sali wykładowej. Przed nią pulpit z laptopem. To stockowe zdjęcie symbolizuje edukację, konferencje oraz ranking uczelni, o którym możesz przeczytać na naszym portalu.
Galeria zdjęć 13

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2026

Co ciekawe, ranking to tak naprawdę trzy zestawienie, bowiem dzieli się on na: 

  • Ranking Uczelni Akademickich
  • Ranking Kierunków Studiów
  • Ranking Uczelni Zawodowych.