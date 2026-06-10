Zwłoki mężczyzny znalezione na placu zabaw. Dramat w Nowym Dworze Mazowieckim

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-10 13:03

W środowy poranek w Nowym Dworze Mazowieckim dokonano przerażającego odkrycia. Przypadkowa osoba dostrzegła nieprzytomnego człowieka, który leżał na ławce na placu zabaw dla dzieci przy ulicy Młodzieżowej. Wezwane na miejsce zdarzenia służby ratunkowe podjęły interwencję, jednak życia poszkodowanego nie udało się uratować. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz ostatecznie potwierdził śmierć.

Taśma policyjna

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Zwłoki na placu zabaw w Nowym Dworze Mazowieckim

Tragedia wydarzyła się 10 czerwca o poranku na Osiedlu Młodych w Nowym Dworze Mazowieckim. Służby w trybie pilnym ruszyły do akcji. Jak podają miejscowe portale informacyjne, po godzinie 6 rano odebrano zgłoszenie o nieprzytomnym człowieku leżącym na ławce na placu zabaw.

Pod wskazany adres bezzwłocznie ruszyli medycy, policja i straż pożarna. Niestety, wszelkie działania ratunkowe okazały się całkowicie daremne, a przybyły medyk musiał oficjalnie stwierdzić śmierć człowieka.

Dalsze czynności policjanci prowadzili już pod nadzorem prokuratora.

Polecany artykuł:

Nowoczesny pawilon dla pingwinów już otwarty. Trzaskowski zapewnia: śledzie są …

Śledczy ustalają tożsamość 52-latka znalezionego na placu zabaw

Obszar makabrycznego odkrycia błyskawicznie wygrodzono dla funkcjonariuszy. Zespół śledczy oraz technik kryminalistyki skrupulatnie zbadali cały rejon. Przedstawiciel prokuratury zadecydował o przetransportowaniu ciała do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia szczegółowej sekcji zwłok.

Funkcjonariusze będą ustalali przyczyny i okoliczności zgonu mężczyzny.

Jak podaje serwis Wirtualny Nowy Dwór, początkowe ustalenia mundurowych wskazują, że zmarły był 52-letnim stałym mieszkańcem miasta.

Polecany artykuł:

Leszek groził, że zastrzeli komendanta policji! W domu miał broń. Niewiarygodne…
Zabiła męża i spaliła jego zwłoki 
Nowy Dwór Mazowiecki
zwłoki mężczyzny
zwłoki