Zwłoki mężczyzny znalezione na placu zabaw. Dramat w Nowym Dworze Mazowieckim

Zwłoki na placu zabaw w Nowym Dworze Mazowieckim

Tragedia wydarzyła się 10 czerwca o poranku na Osiedlu Młodych w Nowym Dworze Mazowieckim. Służby w trybie pilnym ruszyły do akcji. Jak podają miejscowe portale informacyjne, po godzinie 6 rano odebrano zgłoszenie o nieprzytomnym człowieku leżącym na ławce na placu zabaw.

Pod wskazany adres bezzwłocznie ruszyli medycy, policja i straż pożarna. Niestety, wszelkie działania ratunkowe okazały się całkowicie daremne, a przybyły medyk musiał oficjalnie stwierdzić śmierć człowieka.

Dalsze czynności policjanci prowadzili już pod nadzorem prokuratora.

Śledczy ustalają tożsamość 52-latka znalezionego na placu zabaw

Obszar makabrycznego odkrycia błyskawicznie wygrodzono dla funkcjonariuszy. Zespół śledczy oraz technik kryminalistyki skrupulatnie zbadali cały rejon. Przedstawiciel prokuratury zadecydował o przetransportowaniu ciała do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia szczegółowej sekcji zwłok.

Funkcjonariusze będą ustalali przyczyny i okoliczności zgonu mężczyzny.

Jak podaje serwis Wirtualny Nowy Dwór, początkowe ustalenia mundurowych wskazują, że zmarły był 52-letnim stałym mieszkańcem miasta.