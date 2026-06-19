Zwłoki w jeziorku Balaton! Makabryczne odkrycie na Gocławiu

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-19 11:36

Spacerowicz przechodzący przez Park nad Balatonem zauważył w piątkowy poranek, 19 czerwca, unoszące się na powierzchni wody ludzkie ciało. Na warszawski Gocław błyskawicznie skierowano służby ratunkowe, a martwego mężczyznę wydobyli na brzeg wezwani strażacy. Obecnie dokładne okoliczności i przyczyny tej tragedii analizują śledczy, którzy prowadzą swoje działania pod ścisłym nadzorem prokuratury.

Zwłoki w jeziorku Balaton na warszawskim Gocławiu

Policja oficjalnie potwierdziła doniesienia o tragicznym odkryciu w Parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu. Jak informują służby, do wyciągnięcia ofiary na brzeg konieczna była interwencja strażaków. - Kilka minut po godzinie 7 otrzymaliśmy zgłoszenie od osoby, która zauważyła kogoś w jeziorku. Straż pożarna wyłowiła zwłoki mężczyzny - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak z KRP VII. Przedstawicielka komendy dodała również, że mężczyzna posiadał przy sobie dokument tożsamości. - Tę tożsamość będziemy jeszcze potwierdzać - zaznaczyła policjantka.

Znalezione w odzieży zmarłego dokumenty wskazują, że wyłowiony z wody człowiek miał 49 lat.

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Teren wokół akwenu został natychmiast odgrodzony przez funkcjonariuszy, aby mundurowi mogli w pełni zabezpieczyć obszar i zebrać niezbędne ślady. Zespół śledczych przeprowadza tam szczegółowe oględziny pod ścisłym kierownictwem pracującego na miejscu prokuratora.

Kluczowym zadaniem kryminalnych będzie teraz rekonstrukcja ostatnich godzin życia zmarłego oraz dokładne określenie sytuacji, która doprowadziła do jego nagłego zgonu w zbiorniku wodnym. Niewykluczone, że decyzją prokuratora ciało zostanie przewiezione na sekcję zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej.

Czerwony namiot strażacki z napisem STRAŻ stoi przy ścieżce nad wodą w Parku nad Balatonem na Gocławiu, osłaniając miejsce odkrycia zwłok mężczyzny, którego stopy i dłoń widoczne są w okręgu. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
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