Zwłoki w jeziorku Balaton! Makabryczne odkrycie na Gocławiu

Zwłoki w jeziorku Balaton na warszawskim Gocławiu

Policja oficjalnie potwierdziła doniesienia o tragicznym odkryciu w Parku nad Balatonem na warszawskim Gocławiu. Jak informują służby, do wyciągnięcia ofiary na brzeg konieczna była interwencja strażaków. - Kilka minut po godzinie 7 otrzymaliśmy zgłoszenie od osoby, która zauważyła kogoś w jeziorku. Straż pożarna wyłowiła zwłoki mężczyzny - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak z KRP VII. Przedstawicielka komendy dodała również, że mężczyzna posiadał przy sobie dokument tożsamości. - Tę tożsamość będziemy jeszcze potwierdzać - zaznaczyła policjantka.

Znalezione w odzieży zmarłego dokumenty wskazują, że wyłowiony z wody człowiek miał 49 lat.

Śledztwo prokuratury po znalezieniu ciała 49-latka w Warszawie

Teren wokół akwenu został natychmiast odgrodzony przez funkcjonariuszy, aby mundurowi mogli w pełni zabezpieczyć obszar i zebrać niezbędne ślady. Zespół śledczych przeprowadza tam szczegółowe oględziny pod ścisłym kierownictwem pracującego na miejscu prokuratora.

Kluczowym zadaniem kryminalnych będzie teraz rekonstrukcja ostatnich godzin życia zmarłego oraz dokładne określenie sytuacji, która doprowadziła do jego nagłego zgonu w zbiorniku wodnym. Niewykluczone, że decyzją prokuratora ciało zostanie przewiezione na sekcję zwłok do Zakładu Medycyny Sądowej.

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