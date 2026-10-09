10 osób zatrzymanych po tragediach w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Policja sprawdziła tysiące szkół

Krwawe ataki w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Policja skontrolowała tysiące placówek

Po tragedii w Leszczydole-Nowinach i wcześniejszym ataku w Ostrołęce rosną obawy o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół. W ciągu ostatnich dni doszło do dwóch dramatycznych ataków. W Ostrołęce 19-latek zranił dziewięć osób, z kolei pod Wyszkowem 15-latek zaatakował trzy osoby. Wśród poszkodowanych znalazła się woźna, która zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Trzeci atak udało się powstrzymać w ostatniej chwili.

W odpowiedzi na te zdarzenia Komenda Główna Policji podjęła decyzję o zwiększeniu działań prewencyjnych na terenie całego kraju. Według informacji przekazanych przez policję 9 października funkcjonariusze przeprowadzili kontrole w ponad 10 tysiącach placówek oświatowych i zatrzymali łącznie 10 osób. Służby zwracają również uwagę na liczne nieprawdziwe doniesienia, które zaczęły krążyć w internecie po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu.

Policja podkreśla, że część osób wykorzystuje te dramatyczne zdarzenia do zamieszczania nieodpowiedzialnych żartów i zwiększania swoich zasięgów w mediach społecznościowych. Takie zachowania jeszcze bardziej nasilają niepokój wśród mieszkańców.

- Od pierwszych chwil policjanci w całym kraju podejmują działania, których celem jest zweryfikowanie wszystkich zgłoszeń dotyczących gróźb, zapowiedzi przemocy oraz incydentów mogących zagrażać uczniom i pracownikom placówek oświatowych. Każdy, nawet najmniejszy sygnał jest szczegółowo sprawdzany. Policjanci przez całą dobę monitorują sieć – podaje Komenda Główna Policji w komunikacie.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

Komenda Główna Policji o groźbach karalnych. Trwają zatrzymania po incydentach w szkołach

Dotychczas funkcjonariusze zarejestrowali 13 zdarzeń, w których istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa. W związku z nimi zatrzymano 10 osób. Większość z nich odpowie za kierowanie gróźb karalnych. Do najtragiczniejszych zdarzeń doszło na Mazowszu. Policjanci, działając wspólnie z prokuraturą i psychologami, szybko zabezpieczyli miejsca przestępstw i zatrzymali napastników. Równocześnie służby przez cały czas obserwują aktywność w internecie i reagują na wszelkie niepokojące sygnały.

- Nad bezpieczeństwem dzieci i pedagogów w całym kraju czuwać będą funkcjonariusze Policji. Wiąże się to nie tylko ze zwiększoną liczbą patroli wokół szkół - policjanci wezmą również udział w spotkaniach z młodzieżą, podczas których będą mówić o tym, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach – dodaje KGP.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości bada doniesienia o internetowym „challenge’u”

Funkcjonariusze przypominają, że zapowiedzi popełnienia przestępstwa lub wywołania alarmu mogą skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. W ostatnim czasie służby otrzymały także informacje wskazujące na możliwy związek ataków w szkołach z internetowym „challengem”. W weryfikację tych sygnałów zaangażowali się również policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

- Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał - informowała w piątek, 9 października Komenda Główna Policji.

Policyjni pirotechnicy z bloku wynieśli składniki do produkcji bomby