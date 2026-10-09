14-latek przyniósł nóż i petardy do szkoły na Mokotowie. Niepokojący napis na ostrzu

Sytuacja miała miejsce w piątek, 9 października. Szkolny pedagog poinformował policję o podejrzeniu posiadania niebezpiecznego narzędzia przez jednego z uczniów. Na miejsce od razu skierowano policjantów z Wydziału ds. Osób Nieletnich, którzy sprawnie odnaleźli i zatrzymali 14-latka.

🚨 Policjanci z Mokotowa niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa zatrzymali na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. W sprawie prowadzone są dalsze czynności. Dokumenty zostaną następnie przekazane do sądu rodzinnego.— Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 9, 2026

W trakcie interwencji funkcjonariusze znaleźli u nastolatka nóż ukryty w obudowie. Dodatkowo zabezpieczono 11 petard hukowych, które chłopiec wniósł na teren placówki edukacyjnej.

Komenda Stołeczna Policji zaprezentowała fotografię zarekwirowanego narzędzia. Na ostrzu umieszczono niepokojące hasło „śmierć społeczniakom”. Śledczy będą teraz sprawdzać, skąd pochodzi nóż i co oznacza ten napis, a także spróbują ustalić motywy działania chłopca.

Z informacji przekazanych „Super Expressowi” przez asp. szt. Martę Haberską z KRP II wynika, że chłopiec podczas zatrzymania był opanowany. Obecnie przebywa on na komisariacie na Mokotowie, gdzie gromadzone są materiały dowodowe. Akta sprawy zostaną następnie przekazane Sądowi Rodzinnemu, który podejmie dalsze kroki.

Podczas tego zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Gdy policja zakończy swoje działania, zebrane dokumenty zostaną przekazane odpowiedniemu sądowi. To on oceni, czy nastolatek popełnił czyn karalny oraz czy jego zachowanie wskazuje na demoralizację. Na podstawie opinii biegłych, sytuacji rodzinnej oraz policyjnych ustaleń, wobec 14-latka mogą zostać zastosowane przewidziane prawem środki wychowawcze.

W związku z tym incydentem warszawscy policjanci zwracają się z apelem do rodziców. Funkcjonariusze proszą o regularne kontrolowanie zawartości plecaków dzieci przed ich wyjściem z domu.