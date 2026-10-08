15-latek uzbrojony w noże wtargnął do szkoły na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba!

Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek, 8 października, krótko przed godziną 9:00. Na teren placówki wszedł jej 15-letni absolwent, który według relacji naocznych świadków miał przy sobie aż trzy noże. Gdy tylko rozpoczął swój brutalny atak, na jego drodze stanął szef szkoły. Mężczyzna nie zastanawiał się ani sekundy i rzucił się na sprawcę w celu jego obezwładnienia. Mimo że w trakcie szamotaniny sam odniósł rany, zdołał powstrzymać agresora, co najpewniej ocaliło życie wielu przebywającym tam osobom, w tym małym dzieciom.

O szczegółach policyjnej interwencji poinformowała mazowiecka policja w serwisie X.

− W rękach policji jest już 15-latek, który około godziny 9 wszedł do szkoły w miejscowości Leszczydół-Nowiny w powiecie wyszkowskim i ostrym narzędziem ranił 3 pracowników placówki. Wśród rannych jest dyrektor, który ujął 15-latka.

Atak nożownika w Leszczydole-Nowinach. Zmarła 37-latka

Konsekwencje tego brutalnego incydentu okazały się niezwykle dramatyczne. Jedna z zaatakowanych pracownic szkoły, 37-letnia kobieta, zmarła bezpośrednio w miejscu zdarzenia. Nawet błyskawicznie podjęta akcja reanimacyjna nie przyniosła oczekiwanego skutku. W zdarzeniu ucierpiał również wspomniany dyrektor oraz jeszcze jedna kobieta zatrudniona w szkole. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych, jej obrażenia nie były na szczęście groźne. W związku z powagą sytuacji wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował w pobliżu placówki.

Seria niebezpiecznych ataków w szkołach na Mazowszu

Czwartkowy dramat to nie jedyne tak niebezpieczne zdarzenie w mazowieckich placówkach oświatowych w ciągu zaledwie 48 godzin. Śledczy sprawdzają obecnie, czy te incydenty mogą mieć ze sobą jakiś ukryty związek.

Należy przypomnieć, że zaledwie dzień wcześniej, 7 października, w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce 19-letni napastnik ranił łącznie dziewięć osób. Z kolei w Sierpcu tego samego dnia funkcjonariusze ujęli 17-latka grożącego zorganizowaniem rzezi w swojej szkole, u którego również zabezpieczono dwa noże.

Dlaczego 15-latek z Leszczydołu-Nowin dopuścił się zbrodni? Tę zagadkę próbują teraz rozwikłać policjanci pracujący pod ścisłym nadzorem prokuratury, intensywnie zabezpieczając wszelkie możliwe ślady, by poznać motywy tego desperackiego czynu.