Nowa inwestycja powstanie w kompleksie Towarowa22 na warszawskiej Woli.

Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji basen, saunę, siłownię i strefę zabiegów, a lobby ozdobi dzieło Picassa.

Największe penthouse’y osiągną powierzchnię około 270 mkw., a budowa ma rozpocząć się w listopadzie 2026 roku.

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Autor: Archicom Collection/ Materiały prasowe

Luksusowy adres na warszawskiej Woli

Nowy budynek ma być częścią kompleksu Towarowa22. Inwestor zapowiada, że będzie to pierwszy w Polsce projekt typu branded residence, czyli apartamentowiec tworzony we współpracy z rozpoznawalną marką. W tym przypadku partnerem Archicom Collection jest włoska firma Visionnaire, znana z luksusowego wzornictwa i wyposażenia wnętrz.

Za architekturę odpowiada pracownia JEMS Architekci. W siedmiokondygnacyjnym budynku znajdzie się 66 apartamentów oraz cztery lokale usługowe. Szczególne miejsce zajmą penthouse’y, których powierzchnia ma wynosić od około 150 do 270 mkw. Zaplanowano w nich prywatne tarasy.

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Picasso, basen i strefa wellness

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów inwestycji mają być wnętrza. Za ich aranżację odpowiadać będzie Visionnaire. W reprezentacyjnym lobby przewidziano dzieło Pabla Picassa, a mieszkańcy będą mieli do dyspozycji rozbudowaną strefę rekreacyjną. Znajdą się w niej prywatny basen, siłownia, sauna i strefa piękna.

Projekt obejmuje również zielone patia oraz tarasy na dachu. Budynek ma wyróżniać się zieloną elewacją i połączeniem różnych materiałów, m.in. alpejskiego gnejsu, zielonego granitu, cegły klinkierowej i ryflowanego betonu. W konstrukcji przewidziano także sześć świetlików.

Autor: Archicom Collection/ Materiały prasowe

Budowa ma ruszyć w listopadzie

Inwestycja powstanie w sąsiedztwie Ogrodów Towarowa i Domu Słowa Polskiego. Budowę zaplanowano na listopad 2026 roku. Na razie prezentowane materiały przedstawiają wizualizacje przyszłego obiektu, a nie gotowy budynek.