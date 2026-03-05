18-letni Mateusz poszukiwany listem gończym. Ciążą na nim poważne zarzuty

Figurant: Mateusz Koczarski, lat 18, zameldowany w Warszawie

Podstawa prawna: list gończy wydany przez Prokuraturę Okręgową

Zarzut pierwszy: podejrzenie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Zarzut drugi: wywołanie fałszywego alarmu

Bezpieczeństwo: gwarancja anonimowości dla informatorów

Sankcje: do 5 lat więzienia za pomoc w ukrywaniu sprawcy

Stołeczni funkcjonariusze działają na zlecenie Prokuratury Okręgowej, która wydała oficjalny nakaz aresztowania nastolatka. Mateusz Koczarski znalazł się na celowniku wymiaru sprawiedliwości w związku z poważnymi oskarżeniami. Śledczy zarzucają 18-letniemu warszawiakowi udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz odpowiedzialność za wywołanie fałszywego alarmu. Zgodnie z polskim kodeksem karnym, za przynależność do gangu grozi do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może skutkować wyrokiem 8, a w skrajnych przypadkach nawet 15 lat więzienia.

„- Jeśli znasz miejsce pobytu tej osoby skontaktuj się z policjantami z Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 72 37 657, 47 72 37 893 (dostępny w dni powszednie w godz. 8.00-16.00), numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji” - apelują stołeczni policjanci.

Rysopis i dane kontaktowe w sprawie Mateusza Koczarskiego

Poszukiwany mężczyzna ma 18 lat i jest zameldowany na terenie Warszawy. Organy ścigania poszukują go w związku z podejrzeniem popełnienia czynów zabronionych, określonych w art. 258 §1 oraz 224a §1 i 2 Kodeksu karnego. Wszyscy, którzy mogą wiedzieć, gdzie aktualnie przebywa Mateusz Koczarski, proszeni są o niezwłoczny kontakt. Można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc do funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji pod numery: 47 72 37 657, 47 72 37 893 (czynne w dni robocze w godzinach 8.00-16.00). Informacje można przesyłać także na adres e-mail: [email protected] lub zgłaszać pod numerem alarmowym 112 w dowolnej jednostce policji.

Służby przypominają o odpowiedzialności karnej ciążącej na osobach postronnych. Za ukrywanie ściganego lub ułatwianie mu ucieczki grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Jednocześnie funkcjonariusze zapewniają pełną anonimowość każdemu, kto zdecyduje się przekazać informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanego 18-latka.