19-latek zmasakrował śpiącą matkę młotkiem. Kobieta zmarła w szpitalu, zarzuty dla sprawcy ulegną zmianie

Zgon matki po ataku młotkiem na Żoliborzu w Warszawie

Koszmarne sceny rozegrały się na początku kwietnia w jednym z budynków przy ulicy Śmiałej w stolicy. Nastoletni sprawca rzucił się z niebezpiecznym narzędziem na dwoje śpiących ludzi. Agresor zadał ciosy młotkiem, przez co obie poszkodowane osoby w stanie zagrażającym życiu zostały natychmiast przewiezione do placówki medycznej. Obecnie śledczy potwierdzili, że życia zaatakowanej matki napastnika nie udało się uratować i kobieta ostatecznie zmarła.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba zaznaczył, że ten tragiczny finał może całkowicie odwrócić dotychczasowy kierunek prowadzonych działań śledczych w nadchodzących miesiącach.

Wypowiedź prokuratora Skiby w tym temacie brzmi jasno: „Śmierć pokrzywdzonej może w przyszłości skutkować zmianą zarzutów dla podejrzanego, który obecnie odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Kwalifikacja prawna może zostać zmieniona na zabójstwo lub na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć”.

Warszawska prokuratura rozważa zmianę zarzutów dla Kacpra S.

Reprezentanci organów ścigania wyraźnie zaznaczają, że w obecnej fazie dochodzenia nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje dotyczące docelowej klasyfikacji tego przestępstwa. Kluczową rolę w tej kwestii odegrają szczegółowe ekspertyzy przygotowane przez powołanych biegłych, a także wnikliwa ocena zebranych na miejscu tragedii dowodów.

Prokurator reprezentujący warszawską jednostkę okręgową odniósł się do tej procedury słowami: „Zależy nam na tym, aby kwalifikacja czynu była merytorycznie poprawna. Jest to jednak sprawa skomplikowana i postępowanie może potrwać”.

Śledczy milczą na temat motywów 19-letniego sprawcy z Żoliborza

Nadal nie wiemy również tego dlatego młody mężczyzna dopuścił się tak drastycznego czynu. Śledczy nie ujawniają również żadnych dodatkowych okoliczności poprzedzających dramatyczne chwile w mieszkaniu. Przedstawiciele prokuratury wyraźnie zaznaczają, że na tym etapie nie będą publikować kolejnych oficjalnych oświadczeń.

Prokurator Piotr Antoni Skiba skomentował tę decyzję o milczeniu w sposób następujący: „Z uwagi na dobro śledztwa na obecnym etapie nie informujemy o szczegółach sprawy ani o przyczynach jej skomplikowanego charakteru. W najbliższym czasie nie należy spodziewać się komunikatu prasowego w tej sprawie”.

Jak doszło do rzezi z użyciem młotka na ulicy Śmiałej?

Z informacji przekazanych wcześniej wynika, że do tragedii doszło 2 kwietnia w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym na warszawskim Żoliborzu przy ulicy Śmiałej. Agresor wykorzystał dogodny dla niego moment, gdy zarówno jego matka, jak i jej partner byli pogrążeni w głębokim śnie. Właśnie wtedy wziął do ręki młotek i wymierzył nieświadomym ofiarom serię brutalnych uderzeń.

Towarzyszowi zaatakowanej kobiety udało się w pewnej chwili wyswobodzić i zawiadomić odpowiednie służby ratunkowe, co najprawdopodobniej uchroniło go przed tragicznym losem. Obydwoje trafili jednak pod opiekę lekarzy z bardzo rozległymi obrażeniami. Funkcjonariusze ujęli sprawcę bezpośrednio w miejscu tej krwawej zbrodni.

Zgodnie z doniesieniami organów ścigania, nastoletni Kacper S. usłyszał początkowo zarzuty dotyczące usiłowania pozbawienia życia dwóch osób, do których ostatecznie się przyznał. Aktualnie przebywa za kratami w ramach tymczasowego aresztowania. Wraz z odejściem matki jego perspektywy prawne uległy drastycznemu pogorszeniu, ponieważ zaostrzenie kwalifikacji czynu pociągnie za sobą znacznie surowsze konsekwencje z zupełnie innym ciężarem oskarżeń.

Trwające w dalszym ciągu postępowanie jest sukcesywnie realizowane przez funkcjonariuszy policji oraz prokuratorów, a pieczę nad całokształtem tych działań sprawuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz.