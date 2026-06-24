22-letni Francuz wbiegł do tunelu metra. Stwierdził, że przyjechał na wakacje

Rano, w środę 24 czerwca 2026 roku, wstrzymano kursowanie pociągów na odcinku od stacji Kabaty do stacji Politechnika. Przerwa w ruchu była spowodowana obecnością obcej osoby w tunelu metra. Funkcjonariuszom udało się ująć intruza w rejonie stacji Służew. Kiedy mundurowi zakończyli interwencję, dokładnie sprawdzono infrastrukturę, aby upewnić się, że nie ma zagrożenia. Po tych działaniach pociągi wróciły na tory.

Zamknięcie 10 stacji warszawskiego metra po incydencie

Choć wydawało się, że sytuacja została opanowana, w środowe popołudnie funkcjonariusze zmuszeni byli ponownie przeczesać stację Służew, co skutkowało tymczasowym zamknięciem 10 stacji I linii. Było to następstwem porannego incydentu.

Zatrzymany mężczyzna to 22-letni Francuz.

-W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej. Jest to sprawdzane pod kątem pirotechnicznym. Na miejscu pracują funkcjonariusze wraz z psami tropiącymi - mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie z rozmowie z Radiem ESKA.

Zatrzymany obcokrajowiec wyjaśnił mundurowym, że przebywa w Warszawie turystycznie. Dalsze działania mają odbyć się w czwartek, 25 czerwca. Jak przekazało Radio ESKA, popołudniowa akcja służb na stacji Służew została już zakończona, a ruch pociągów odbywa się bez przeszkód.