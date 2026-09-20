30 lat temu Warszawa oszalała na punkcie Michaela Jacksona. Król popu chciał tu zbudować "Jacksonland"

Michael Jackson przyleciał do Warszawy 18 września 1996 roku.

Przed Marriottem czekał na niego ogromny tłum fanów, a jego każdy krok śledziły media.

Po roku wrócił do stolicy z planem budowy wielkiego parku rozrywki.

Drzewo pamięci Michaela Jacksona

Jacksonmania zaczęła się na Okęciu

W połowie lat 90. zagraniczne megagwiazdy nie odwiedzały Polski tak często jak dziś. Przyjazd Michaela Jacksona był więc wydarzeniem bez precedensu. Artysta zjawił się w Warszawie dwa dni przed koncertem, 18 września 1996 roku. Jego samolot wylądował na Okęciu 18 września, a na płycie czekała już kolumna czarnych limuzyn, policjanci na motocyklach i dzieci przygotowane do uroczystego powitania.

Fani długo czekali na moment, w którym zobaczą swojego idola. Wcześniej część z nich padła nawet ofiarą żartu „Super Expressu”. Pod halę przylotów podjechał czarny Lincoln, z którego wysiadł sobowtór Jacksona. Prawdziwy gwiazdor pojawił się dopiero później. Na schodach samolotu pokazał się w oliwkowym mundurze, czarnym kapeluszu i okularach. Pomachał tłumowi, posłał fanom całusy, zrobił zdjęcia z policjantami i ruszył do hotelu. Tam czekało na niego kolejne powitanie. Przed Marriottem zgromadziło się blisko 1000 osób. Ludzie przynosili zdjęcia, płyty i transparenty. Każdy chciał choć przez chwilę zobaczyć Jacksona.

Nie siedział w hotelu. Ruszył w miasto

Jackson szybko pokazał, że nie zamierza ograniczać swojej wizyty do hotelu i przygotowań do koncertu. Odwiedził sklep muzyczny, księgarnię i „Kidiland”, gdzie wybierał zabawki dla dzieci z domów dziecka i szpitala. Spotkał się także z Aleksandrem Kwaśniewskim i jego żoną Jolantą. Następnego dnia odwiedził dom dziecka i spotkał się z wicepremierem Grzegorzem Kołodką. Warszawa żyła każdym jego krokiem, a media śledziły nawet najmniejsze szczegóły wizyty.

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100 tys. ludzi na Bemowie

Kulminacją był koncert 20 września 1996 roku. Na Bemowie powstała największa scena, jaką wcześniej widziała polska publiczność. Telebimy, pirotechnika i ogromna produkcja zrobiły piorunujące wrażenie. Sam koncert również dostarczył emocji nie tylko ze względu na muzykę. Puściły bariery, setki osób ruszyły w stronę sceny, a służby medyczne interweniowały setki razy. Około tysiąca osób miało przedostać się na płytę lotniska bez biletów. Mimo chaosu show zakończyło się sukcesem, a Jackson zapamiętał Warszawę jako miejsce, w którym został przyjęty wyjątkowo gorąco.

Wrócił po roku z szalonym pomysłem

Jeszcze podczas pierwszej wizyty mówił o chęci powrotu do Polski. Niespełna rok później rzeczywiście ponownie pojawił się w stolicy. Tym razem nie po to, by śpiewać. Jackson chciał stworzyć w Warszawie ogromny rodzinny park rozrywki wzorowany na Disneylandzie. Rozważano m.in. Bemowo, Powsin i Łuk Siekierkowski. Planowana inwestycja miała obejmować ponad 100 hektarów i przynieść tysiące nowych miejsc pracy. Projekt nigdy nie powstał, a po 1997 roku Michael Jackson już do Polski nie wrócił.

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W naszej opowieści wracamy do tamtych dwóch dni, kiedy Warszawa żyła jednym nazwiskiem. Jak wyglądało powitanie Jacksona na Okęciu? Co robił między koncertem a spotkaniami z politykami? Dlaczego tłum przed Marriottem niemal taranował barierki? I jak doszło do tego, że światowej sławy gwiazdor postanowił wybudować właśnie w Warszawie swój wielki park rozrywki? To była jedna z najbardziej niezwykłych historii polskiej popkultury lat 90.

Cały reportaż można podejrzeć TUTAJ.