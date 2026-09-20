30 lat temu Warszawa oszalała na punkcie Michaela Jacksona. Król popu chciał tu zbudować "Jacksonland"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-20 10:00

30 lat temu Michael Jackson przyleciał do Warszawy. Na lotnisku czekał tłum, przed Marriottem zbierały się setki fanów, a każdy jego krok śledziły media. Król popu przyjechał do Polski dwa dni przed koncertem na Bemowie. W ciągu kilkudziesięciu godzin odwiedził sklep muzyczny, księgarnię, sklep z zabawkami, Pałac Prezydencki, dom dziecka i spotkał się z najważniejszymi osobami w stolicy. Rok później wrócił z jeszcze bardziej zaskakującym pomysłem. W Warszawie chciał zbudować własny park rozrywki.

  • Michael Jackson przyleciał do Warszawy 18 września 1996 roku.
  • Przed Marriottem czekał na niego ogromny tłum fanów, a jego każdy krok śledziły media.
  • Po roku wrócił do stolicy z planem budowy wielkiego parku rozrywki.
Drzewo pamięci Michaela Jacksona

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Jacksonmania zaczęła się na Okęciu

W połowie lat 90. zagraniczne megagwiazdy nie odwiedzały Polski tak często jak dziś. Przyjazd Michaela Jacksona był więc wydarzeniem bez precedensu. Artysta zjawił się w Warszawie dwa dni przed koncertem, 18 września 1996 roku. Jego samolot wylądował na Okęciu 18 września, a na płycie czekała już kolumna czarnych limuzyn, policjanci na motocyklach i dzieci przygotowane do uroczystego powitania.

Fani długo czekali na moment, w którym zobaczą swojego idola. Wcześniej część z nich padła nawet ofiarą żartu „Super Expressu”. Pod halę przylotów podjechał czarny Lincoln, z którego wysiadł sobowtór Jacksona. Prawdziwy gwiazdor pojawił się dopiero później. Na schodach samolotu pokazał się w oliwkowym mundurze, czarnym kapeluszu i okularach. Pomachał tłumowi, posłał fanom całusy, zrobił zdjęcia z policjantami i ruszył do hotelu. Tam czekało na niego kolejne powitanie. Przed Marriottem zgromadziło się blisko 1000 osób. Ludzie przynosili zdjęcia, płyty i transparenty. Każdy chciał choć przez chwilę zobaczyć Jacksona.

Nie siedział w hotelu. Ruszył w miasto

Jackson szybko pokazał, że nie zamierza ograniczać swojej wizyty do hotelu i przygotowań do koncertu. Odwiedził sklep muzyczny, księgarnię i „Kidiland”, gdzie wybierał zabawki dla dzieci z domów dziecka i szpitala. Spotkał się także z Aleksandrem Kwaśniewskim i jego żoną Jolantą. Następnego dnia odwiedził dom dziecka i spotkał się z wicepremierem Grzegorzem Kołodką. Warszawa żyła każdym jego krokiem, a media śledziły nawet najmniejsze szczegóły wizyty.

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100 tys. ludzi na Bemowie

Kulminacją był koncert 20 września 1996 roku. Na Bemowie powstała największa scena, jaką wcześniej widziała polska publiczność. Telebimy, pirotechnika i ogromna produkcja zrobiły piorunujące wrażenie. Sam koncert również dostarczył emocji nie tylko ze względu na muzykę. Puściły bariery, setki osób ruszyły w stronę sceny, a służby medyczne interweniowały setki razy. Około tysiąca osób miało przedostać się na płytę lotniska bez biletów. Mimo chaosu show zakończyło się sukcesem, a Jackson zapamiętał Warszawę jako miejsce, w którym został przyjęty wyjątkowo gorąco.

Wrócił po roku z szalonym pomysłem

Jeszcze podczas pierwszej wizyty mówił o chęci powrotu do Polski. Niespełna rok później rzeczywiście ponownie pojawił się w stolicy. Tym razem nie po to, by śpiewać. Jackson chciał stworzyć w Warszawie ogromny rodzinny park rozrywki wzorowany na Disneylandzie. Rozważano m.in. Bemowo, Powsin i Łuk Siekierkowski. Planowana inwestycja miała obejmować ponad 100 hektarów i przynieść tysiące nowych miejsc pracy. Projekt nigdy nie powstał, a po 1997 roku Michael Jackson już do Polski nie wrócił.

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W naszej opowieści wracamy do tamtych dwóch dni, kiedy Warszawa żyła jednym nazwiskiem. Jak wyglądało powitanie Jacksona na Okęciu? Co robił między koncertem a spotkaniami z politykami? Dlaczego tłum przed Marriottem niemal taranował barierki? I jak doszło do tego, że światowej sławy gwiazdor postanowił wybudować właśnie w Warszawie swój wielki park rozrywki? To była jedna z najbardziej niezwykłych historii polskiej popkultury lat 90.

Cały reportaż można podejrzeć TUTAJ.

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