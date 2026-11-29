Do pożaru w bloku przy ulicy Wrzeciono doszło w sobotni wieczór. Zgłoszenie o ogniu w jednym z mieszkań wpłynęło do strażaków około godziny 20.49. Choć płomienie szybko się rozprzestrzeniały, największe niebezpieczeństwo dla lokatorów stanowił gęsty, gryzący dym, który wypełnił klatkę schodową oraz lokale na wyższych piętrach.

Odcięci od drogi ucieczki mieszkańcy czekali na ratunek, a część z nich zabarykadowała się w mieszkaniach, aby odgrodzić się od zadymienia. Do akcji skierowano osiem zastępów straży pożarnej i 35 ratowników.

Ratownicy wyposażeni w aparaty ochrony dróg oddechowych prowadzili równocześnie działania gaśnicze i ewakuacyjne, wyprowadzając z zadymionego budynku kolejne osoby.

Zgłoszenie wpłynęło o 20:49. Po przybyciu zastaliśmy rozwinięty pożar mieszkania na pierwszym piętrze. Zadymienie przedostało się na klatkę schodową oraz do mieszkań powyżej, gdzie uwięzieni zostali ludzie – przekazał kpt. Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Z budynku ewakuowano łącznie 27 osób. Jednego z lokatorów strażacy podebrali z balkonu przy użyciu drabiny mechanicznej.

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Pożar na ulicy Wrzeciono. Sześć osób trafiło do szpitala

Wskutek pożaru mieszkańcy musieli w jednej chwili opuścić swoje lokale. Do szpitali trafiło sześć osób, w tym dwoje dzieci.

Skutkami pożaru zostało dotkniętych prawie 40 osób. Choć część mieszkań nie uległa bezpośredniemu spaleniu, przedostały się do nich toksyczne opary pożarowe – mówi reporterowi „Super Expressu” Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany.

Wielu lokatorów wybiegało z budynku w pośpiechu, nie zabierając ciepłej odzieży ani najpotrzebniejszych przedmiotów. Aby ewakuowani mieli gdzie schronić się przed zimnem i przeczekać akcję, miasto podstawiło na miejsce autobus.

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Zniszczenia w bloku na Bielanach. Czternaście lokali wyłączonych z użytkowania

Zniszczenia w budynku są poważne i obecnie 14 lokali wyłączono z użytkowania. Lokal, w którym pojawił się ogień, uległ całkowitemu spaleniu.

W mieszkaniu, w którym wybuchł pożar – małej kawalerce – wszystko spłonęło doszczętnie. Nie zostało tam absolutnie nic – relacjonuje zastępca burmistrza Bielan.

Uszkodzenia w pięciu innych mieszkaniach są tak duże, że ich szybkie ponowne zasiedlenie nie będzie możliwe. Jak przekazał „Super Expressowi” wiceburmistrz, w szczególnie ciężkim położeniu znalazła się pewna rodzina z dziećmi. Choć ogień nie objął ich lokalu, to wysoka temperatura uszkodziła ścianę, co wydłuży czas potrzebny na powrót do domu.

Gdy strażacy zakończyli gaszenie ognia, na miejscu nadal pracowały służby oraz przedstawiciele miasta. Konieczne było zabezpieczenie obiektu, zwłaszcza że nocny chłód groził zamarznięciem instalacji.

Osobiście byłem na miejscu zdarzenia w trakcie dogaszania pogorzeliska oraz ponownie około godziny 1 w nocy, gdy Państwowa Straż Pożarna przekazywała budynek – mówi Włodzimierz Piątkowski.

Wiceburmistrz dodał, że razem z zarządcą z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami zdecydowano o włączeniu centralnego ogrzewania. Ponieważ przewody przy oknie nie uległy przetopieniu, uruchomienie systemu miało uchronić instalację przed zamarznięciem. ZGN poproszono też o osłonięcie rozbitych okien płytami OSB oraz folią, by zabezpieczyć lokale przed mrozem i uniknąć kolejnych awarii sieci wodnej.

Jeszcze w niedzielę, 29 listopada, biegły wraz z technikiem przeprowadzą szczegółowe oględziny bloku. Pozwoli to określić stan konstrukcji oraz zakres koniecznych prac remontowych.

Służby zabezpieczają blok po pożarze. Brak dostępu do trzech mieszkań

W bloku znajdują się zarówno lokale komunalne, jak i prywatne. W nocy po zdarzeniu służby nie zdołały wejść do trzech mieszkań własnościowych, gdyż ich właściciele nie pojawili się na miejscu. Przez całą noc klatkę schodową oraz sam budynek ochraniał patrol policji. Wiceburmistrz zwrócił uwagę na profesjonalizm policjantów i strażaków działających w trudnych warunkach.

Włodzimierz Piątkowski dziękuje za pomoc sąsiedzką na Bielanach

Na dramatyczne wydarzenia zreagowali okoliczni mieszkańcy, oferując pomoc sąsiedzką osobom, które straciły dach nad głową lub musiały nagle opuścić lokale. Jedna z sąsiadek przygarnęła zwierzęta domowe, a inni w środku nocy rozwozili ewakuowanych do rodzin. Lokatorzy przynosili również koce, ciepłe jedzenie i gorącą herbatę, a rano kolejne osoby zgłaszały chęć wsparcia najbardziej poszkodowanych oraz pomocy w sprzątaniu.

Dbanie o mieszkańców w kryzysie to nasz obowiązek jako władz dzielnicy, ale tak piękna postawa społeczności jest czymś wyjątkowym. Jestem niezwykle dumny z naszych mieszkańców Bielan – podkreśla Włodzimierz Piątkowski. – Udowodnili, że w obliczu tragedii potrafią trzymać się razem – dodaje.