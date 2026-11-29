Władze Polskiej Prowincji Salwatorianów ukarały księdza Rafała Główczyńskiego suspensą.

Przełożeni usunęli również duchownego z domu zakonnego.

Według zarządu zakonnik od marca wiedział o planowanym przeniesieniu w inne miejsce posługi, a także działał bez zgody przy prywatnych inicjatywach, takich jak kupno barki czy nieruchomości na Maderze.

Ksiądz Rafał Główczyński ukarany przez salwatorianów. Powody decyzji władz zakonu

Spór między znanym w mediach jako „Ksiądz z osiedla” duchownym ze zgromadzenia salwatorianów a jego zwierzchnikami trwał od dłuższego czasu. Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów wydał oficjalne oświadczenie, w którym zarzuca księdzu Rafałowi Główczyńskiemu zignorowanie wcześniejszych poleceń i rozstrzygnięć przełożonych, i szczegółowo tłumaczy przyczyny swoich kroków.

Już 19 listopada bieżącego roku władze zakonne zabroniły duchownemu jakiejkolwiek aktywności w mediach, co obejmowało także zamieszczanie publikacji w serwisach społecznościowych. Ksiądz objęty został ponadto całkowitym zakazem prowadzenia oraz brania udziału w zbiórkach finansowych, a także zakazem działania w świeckich lokalach.

Konflikt zaostrzył się 27 listopada, kiedy zakonnik zamieścił w internecie sprawozdanie ze spotkania z zarządem prowincji. W ocenie zwierzchników ksiądz Główczyński minął się tam z prawdą i zaprezentował „zniekształcony i wybiórczy przebieg” rozmów. W odpowiedzi władze zakonu natychmiast nałożyły na księdza Rafała Główczyńskiego karę suspensy.

Suspensa dla księdza Rafała Główczyńskiego. Zakaz odprawiania mszy i wydalenie z zakonu

Nałożona kara wiąże się z surowymi skutkami w świetle prawa kanonicznego. Salwatorianie przekazali, że duchowny ma całkowity zakaz sprawowania sakramentów i sakramentaliów, co oznacza również brak możliwości odprawiania mszy świętych. Władze zakonne skierowały ponadto wniosek do ordynariusza wrocławskiego o cofnięcie księdzu prawa do spowiadania wiernych oraz głoszenia Słowa Bożego.

Zwierzchnicy wydali specjalny komunikat dla wiernych, w którym ostrzegają, że „gdyby mimo zakazu wynikającego z suspensy, próbował sprawować sakrament pokuty i pojednania, rozgrzeszenie przez niego udzielone będzie nieważne”. Równocześnie nałożono na niego zakaz zakładania stroju duchownego oraz zakonnego, a także udostępniania fotografii, na których jest w ten sposób ubrany.

Przełożeni uznali, że działania duchownego wywołały „poważne zgorszenie zewnętrzne”. Z tego powodu z dniem 28 listopada bieżącego roku w trybie natychmiastowym wydalono księdza Rafała Główczyńskiego z domu zakonnego, odbierając mu zarazem prawo do przebywania w jakiejkolwiek innej placówce należącej do salwatorianów.

Ksiądz Rafał Główczyński zbierał na barkę i dom na Maderze. Reakcja przełożonych

Przedstawiciele zgromadzenia podkreślają, że zakonnik zamierzał realizować przedsięwzięcia, na które przełożeni nigdy się nie zgodzili. Władze prowincji zaznaczają, że duchowny nie dostał pozwolenia na kupno domu na Maderze ani barki. Pomimo jednoznacznego sprzeciwu zwierzchników, po swoim występie w telewizyjnym programie „The Traitors” ksiądz Główczyński ogłosił w mediach społecznościowych, że znalazł sponsora, i uruchomił internetową zbiórkę funduszy na zakup barki.

W oświadczeniu przypomniano, że każdego członka zakonu obowiązują śluby posłuszeństwa oraz ubóstwa, przez co wszelkie projekty o charakterze finansowym wymagają uzgodnienia z przełożonymi. Zarząd Polskiej Prowincji Salwatorianów zaznacza jednak, że podjęte kroki nie mają charakteru ostatecznego, a ksiądz Rafał Główczyński może wrócić do wspólnoty i posługi, jeśli tylko podporządkuje się zakonnym regułom.

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