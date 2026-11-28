Alarm w galerii handlowej w Siedlcach. Zatrzymano 23-letniego Ukraińca z bronią

Do tego niepokojącego zdarzenia doszło w sobotę, 28 listopada po godzinie 18 w jednym z dużych centrów handlowych w Siedlcach. Jak informuje reporter RMF FM, po galerii chodził mężczyzna, który miał za paskiem spodni przedmiot wyglądający jak broń. Ktoś zauważył tę sytuację i zadzwonił na numer alarmowy 112. Policjanci pojawili się na miejscu zaledwie dwie minuty po otrzymaniu zgłoszenia. Jeszcze przed ich przybyciem mężczyzna został obezwładniony przez pracowników ochrony centrum handlowego.

Jak ustaliło RMF FM, zatrzymany to 23-letni obywatel Ukrainy. Badanie wykazało, że był pod silnym wpływem alkoholu – miał 2,5 promila we krwi. Mężczyzna najbliższą noc spędzi w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci czekają, aż wytrzeźwieje.

Mężczyzna z bronią w galerii handlowej. Sprawą zajmuje się prokurator

Na razie nie wiadomo, czy przedmiot, który 23-latek nosił za paskiem spodni, był prawdziwą bronią palną, czy jedynie jej atrapą. Policja nie przekazała dotychczas szczegółowych informacji na ten temat. Funkcjonariusze mają również dokładnie ustalić tożsamość zatrzymanego oraz sprawdzić legalność jego pobytu na terytorium Polski. Nie wiadomo jeszcze, czy mężczyzna na stałe mieszka w naszym kraju.

O całym zdarzeniu został już powiadomiony prokurator, który zdecyduje, czy w tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo. Na razie nie są znane powody zachowania 23-latka ani jego zamiary.

Sonda Czy obawiasz się zamachu terrorystycznego w Polsce? Tak Nie Trudno powiedzieć