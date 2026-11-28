Wszystko zaczęło się kilka tygodni temu. 52-letni mężczyzna, odwiedzając rodzinę w gminie Ciepielów, zauważył na placu budowy przenośną kabinę sanitarną. Widok ten na tyle go zaintrygował, że postanowił wrócić i zamienić go w źródło łatwego zarobku.

Pod koniec sierpnia wcielił swój plan w życie. Razem z 28-letnią partnerką przyjechał na miejsce busem. Jak ustalili śledczy, kobieta czekała w pojeździe, gdy jej partner samodzielnie załadował pierwszą toaletę. To jednak nie zaspokoiło ich apetytu. W drodze powrotnej para zauważyła kolejną kabinę, która również padła ich łupem. Mężczyzna ponownie wtaszczył ją na pakę samochodu.

Po powrocie do domu w powiecie grójeckim podział ról był prosty. Kobieta udała się na odpoczynek, a 52-latek zajął się sprzedażą skradzionego mienia. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży trafiły prosto do jego portfela. Następnego dnia podzielił się zyskiem, dając partnerce gotówkę na zakupy.

Kryminalni deptali im po piętach

Para myślała, że dokonała skoku idealnego. Jednak kryminalni z Lipska już prowadzili intensywne śledztwo. Kluczowym dowodem okazały się nagrania z monitoringu. Skrupulatna analiza pozwoliła funkcjonariuszom wytypować, a następnie zidentyfikować sprawców.

Finał tej historii nastąpił 24 listopada. Policjanci zatrzymali zarówno 52-latka, jak i jego 28-letnią partnerkę. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kradzieży. Za swój czyn odpowiedzą teraz przed sądem. Za kradzież mienia o łącznej wartości 8 tys. złotych grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

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