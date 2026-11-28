Strona „Gdziekolwiek jesteś” opublikowała apel pani Iwony, która próbuje ustalić okoliczności ostatnich chwil życia swojego jedynego dziecka, 23-letniego Piotra Cupriaka. „Każda, nawet najmniejsza informacja może pomóc mi zrozumieć, co spotkało Piotra” – czytamy we wpisie.

Nic nie wskazywało na to, co ma się stać. Nie pomyślałam nawet, że słyszę głos mojego syna po raz ostatni – wspomina matka zmarłego mężczyzny.

Ostatni raz rozmawiali krótko przez telefon 8 października 2026 roku około godziny 19.00, a niedługo potem telefon chłopaka przestał działać. Gdy kilkudniowe próby skontaktowania się z synem nie przyniosły rezultatu, kobieta oficjalnie zgłosiła jego zaginięcie i ruszyła akcja poszukiwawcza.

Piotr Cupriak znaleziony na warszawskim Bemowie. Co zapisano w dokumentacji medycznej?

Z dokumentacji medycznej, do której uzyskała dostęp pani Iwona, wynika, że 23-latka znaleziono jeszcze tego samego dnia, 8 października, zaledwie parę godzin po rozmowie z matką. Mężczyzna leżał na chodniku przy ulicy Powstańców Śląskich 72 na warszawskim Bemowie, a wezwanie na numer alarmowy 112 zarejestrowano o godzinie 21.40.

Według przekazanych danych świadkowie, którzy zawiadomili służby, odeszli jeszcze przed dotarciem zespołu ratownictwa medycznego, jednak inni przechodnie podjęli reanimację. O godzinie 22.23 karetką zabrano Piotra do szpitala jako osobę o nieustalonej tożsamości (NN). Mężczyzna zmarł następnego dnia, 9 października, o godzinie 8.00 rano.

Sonda Czy odpowiadasz na apele o pomoc w poszukiwaniach? tak, udostępniam je nie, moim zdaniem nie przyniesie to rezultatu

Matka przez miesiąc szukała syna. Piotr Cupriak figurował w szpitalu jako NN

Chociaż matka zgłosiła zaginięcie i prowadziła poszukiwania, ciało 23-latka przez blisko miesiąc pozostawało w szpitalu jako NN, a w dokumentacji figurował on jedynie jako numer. O śmierci syna pani Iwona dowiedziała się dopiero 5 listopada, czyli 28 dni po jego zgonie.

Jako matka bardzo chcę się dowiedzieć, co dokładnie wydarzyło się tamtego wieczoru – pisze w swoim apelu kobieta.

Nadal nie wiadomo, co dokładnie spotkało 23-latka i dlaczego mimo oficjalnego zgłoszenia zaginięcia tak długo nie ustalono jego tożsamości. Nieznane pozostają również osoby, które wezwały karetkę i oddaliły się z miejsca, a także przechodnie ratujący życie mężczyzny.

Poszukiwani świadkowie zdarzenia przy ulicy Powstańców Śląskich 72 w Warszawie

Matka zmarłego prosi o pomoc każdego, kto widział całe zajście, ponieważ nawet najmniejszy szczegół może pomóc w wyjaśnieniu okoliczności śmierci jej syna.

Zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich osób, które 8 października w godzinach wieczornych przebywały w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 72 w Warszawie, widziały coś niepokojącego lub dziwnego, były świadkami zdarzenia, wzywały pomoc albo udzielały ratunku mojemu synowi – proszę o kontakt – apeluje matka za pośrednictwem strony „Gdziekolwiek jesteś”.

Osoby mające wiedzę na temat tego zdarzenia mogą zgłaszać się na profil „Gdziekolwiek jesteś” na Facebooku, skąd wszystkie wiadomości trafią bezpośrednio do pani Iwony.