Funkcjonariusze ze stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową, przy wsparciu elitarnych jednostek kontrterrorystycznych, przeprowadzili jednoczesne akcje w kilku punktach w Warszawie oraz w Wielkopolsce. Podczas działań policjanci zatrzymali siedem kluczowych osób z narkobiznesu w wieku od 40 do 56 lat. Na wniosek prokuratury wszyscy podejrzani trafili już na trzy miesiące do aresztu.

Rozbita siatka funkcjonowała na terenie Polski, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii, a jej członkowie mieli ściśle określone zadania. Część z nich odpowiadała za organizację transportów, inni za budowę skrytek, a pozostali za udostępnianie magazynów do przeładunku. Przestępcy chowali narkotyki w transportach złomu oraz w specjalnie przygotowanych paletach z płytkami ceramicznymi.

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Przemyt kokainy, marihuany i ketaminy. Śledczy ustalili rolę zatrzymanych

W aktach postępowania pojawiają się ogromne ilości przemycanych substancji. Według ustaleń śledczych zatrzymany 50-latek miał udostępnić halę magazynową, przez którą przeszło co najmniej 2300 kilogramów kokainy i 400 kilogramów marihuany. Z kolei dwaj podejrzani w wieku 53 i 40 lat mieli zorganizować przerzut 1800 kilogramów kokainy z Holandii do Wielkiej Brytanii.

Jak wskazują prowadzący sprawę, 42-letni członek grupy brał udział w co najmniej sześciu transportach, którymi przemycono 1,2 tony kokainy z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii. Wątki śledztwa prowadzą również do Kazachstanu, skąd 56-letni podejrzany miał sprowadzić do Polski 1,5 tony ketaminy oraz 50 kilogramów kokainy. Dwóm pozostałym zatrzymanym śledczy zarzucają uczestnictwo w przemycie 1200 kilogramów kokainy, a także próbę uruchomienia w kraju produkcji mefedronu, na co mieli wyłożyć 250 tysięcy złotych.

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Zabezpieczona broń i gotówka. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia

W trakcie przeszukań funkcjonariusze przejęli materiał dowodowy, w tym kilkanaście telefonów i laptopów, pięć sztuk broni palnej oraz ponad tysiąc sztuk amunicji. Policjanci zabezpieczyli również 145 200 złotych w gotówce i złote monety warte 15 tysięcy złotych.

Decyzją sądu wszyscy podejrzani spędzą w tymczasowym areszcie najbliższe trzy miesiące. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi im do 8 lat więzienia, natomiast za przemyt tak znacznych ilości narkotyków kodeks karny przewiduje karę nawet do 20 lat pozbawienia wolności.